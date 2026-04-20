Пограничники в России могут проверить содержимое смартфонов и ноутбуков граждан, въезжающих в страну. Однако сотрудники могут только попросить пассажиров показать переписки, а не заставлять их это сделать. Об этом kp.ru рассказала адвокат Мария Ярмуш.

Специалист отметила, что при такой просьбе россияне не смогут отказаться, сославшись на конституционное право на личную тайну. В противном случае гражданина могут задержать на 48 часов по статье 14 закона О полиции.

«Основание — подозрение в совершении преступления. За это время можно подготовить судебное решение, а гражданин может обратиться за помощью к адвокату», — объяснила юрист.

При этом, по ее словам, пограничники имеют право досмотреть вещи гражданина. Такая юридическая процедура, для которой не нужно добровольное согласие пассажира, является более серьезной.

Адвокат Сергей Жорин до этого рассказал «Газете.Ru», что полиция не вправе останавливать россиян на улицах для проверки содержимого телефонов. По его словам, даже для проверки документов сотрудники полиции обязаны представиться, показать документы и назвать причину обращения.