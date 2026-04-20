Опытная путешественница назвала шесть способов купить авиабилеты подешевле

Опытная российская путешественница назвала шесть простых способов купить авиабилеты чуть подешевле. Своими лайфхаками она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что максимально эффективный способ — распродажи. Крупнейшие авиакомпании рассылают участникам своих программ лояльности информацию про скидки в первую очередь, и зачастую у них есть шанс купить билеты очень выгодно, добавила она.

Дети, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, молодые люди до 23 лет и иногда многодетные семьи могут воспользоваться покупкой субсидированных авиабилетов.

«Моя многодетная коллега прошлой осенью купила билеты из Москвы на Камчатку и обратно на всю семью (это два взрослых и трое детей) меньше чем за 100 тысяч рублей», — призналась россиянка.

Третий способ сэкономить на покупке авиабилетов — рассмотреть соседние аэропорты и прилета, и вылета.

«Бывает, доехать между аэропортами стоит 10 евро на поезде, или город прилета интересный, в который так просто не поедешь — а тут повод на денек завернуть. А экономия бывает приличная!» — пояснила путешественница.

Кроме того, автор посоветовала соотечественникам разбивать или объединять перелеты, докупать багаж отдельно и покупать билеты по утрам.

«Я не знаю, как это работает, но у меня в 95 процентах случаев утром дешевле. Особенно это хорошо видно на заграничных рейсах», — удивилась она.

