В путешествие с пустым чемоданом: чем хорош новый туристический тренд

Вы все еще берете с собой в поездки половину гардероба, кучу нужных и не очень мелочей, а после маетесь со своей ношей в аэропорту и по пути к отелю? Так может пора прекратить эти мучения? Ведь отпуск создан для наслаждения.

Все больше туристов отказываются от привычки собирать чемоданы в путешествие. Вместо этого они отправляются в налегке, оставляя место в багаже для покупок уже на месте. Тренд «пустой чемодан» набирает популярность, и у него есть масса положительных сторон. Популярный блогер Светлана Бахлина в беседе с WomanHit объяснила, почему ехать с пустым чемоданом выгодно и удобно.

Плюс легкость передвижения, минус проблемы в аэропорту

По словам блогера, этот подход отражает сразу несколько изменений в поведении современных туристов. «Отказ от переполненных чемоданов снижает риск перевеса и дополнительных расходов в аэропорту. Авиакомпании ужесточают правила, и каждый лишний килограмм может стоить дорого», — объясняет она. Кроме того, легкий багаж дает свободу передвижения. Это особенно важно, если в поездке планируются переезды, аренда автомобиля или активный отдых.

«Меньше вещей — больше свободы», — резюмирует эксперт.

Покупки как часть впечатлений

Еще один важный аспект тренда — покупки становятся не просто необходимостью, а частью путешествия.

«Локальные рынки, гастрономические лавки, винтажные магазины и бутики позволяют собрать гардероб или гастрономическую „коллекцию“, которая будет ассоциироваться с конкретной страной», — рассказывает блогер.

Она приводит пример из личного опыта:

«Любому человеку в поездке понадобится гель для душа. Если это командировка на один день, можно воспользоваться комплиментарным гелем в отеле. А если длительный отпуск, всегда приятнее попробовать локальный новый бренд с новым ароматом, который будет ассоциироваться с отпуском».

Минимализм и новая культура потребления

Тренд «пустого чемодана» органично вписывается в современную культуру минимализма и осознанного потребления.

«Люди все чаще отказываются от избыточности в пользу гибкости и опыта. В поездке это проявляется особенно ярко», — отмечает Бахлина.

Когда тренд не «сработает»

Эксперт предупреждает, что путешествие с пустым чемоданом подходит не всем и не везде.