Турэксперт Люсинэ Кодякова рассказала, как распознать гидов-мошенников в разгар сезона.

«Стоит насторожиться, если сразу после прибытия в отель менеджер или «гид» настойчиво рекомендует купить экскурсию, без которой вы якобы «не увидите настоящую страну». На деле это оказывается самый дорогой и скучный вариант, задача которого — быстро пополнить кассу отеля», — предупредила в беседе с NEWS.ru Кодякова, генеральный директор «Центра туризма и отдыха».

По словам эксперта, аферисты часто обещают показать нечто уникальное, однако в подавляющем большинстве случаев это заканчивается поездкой на обычный пляж или в магазин с завышенными ценами.

Кодякова посоветовала требовать фотографии места или реальные отзывы перед покупкой экскурсии.

Ещё один тревожный признак — требование оплаты наличными вперёд без заключения договора и выдачи чека. Проверенный туроператор всегда работает официально.

Кроме того, специалист предупредила о распространении фейковых туристических чатов, где под видом бронирования места в транспорте или на экскурсии у путешественников крадут личные данные.

