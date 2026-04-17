РЖД начали тестировать новую систему поиска забытых в поездах вещей

РЖД приступили к испытаниям обновленной системы розыска забытых вещей в поездах дальнего следования. Как сообщили в пресс-службе компании, нововведение направлено на повышение оперативности и удобства сервиса для пассажиров.

В частности, теперь обращения о пропаже будут сразу передаваться начальнику поезда и проводнику. Это позволит начать поиск прямо во время рейса.

Сервис действует в РЖД уже несколько лет и был запущен в рамках цифровизации пассажирских услуг. Ранее обработка заявок велась централизованно: информация поступала после завершения поездки, и поиск начинался только на конечной станции или в депо. Новый подход должен сократить время возврата утерянных предметов и повысить вероятность их обнаружения.

Услуга остается востребованной: с января пассажирам уже возвращено свыше 13,7 тыс. забытых вещей. Чаще всего среди них попадается электроника, документы и одежда.

Однако перечень находок регулярно пополняется необычными предметами. Например, в 2026 году в нем оказались музыкальные инструменты, включая скрипку и гитару, спортивное кимоно, чайный сервиз, виниловые пластинки, а также противогаз.