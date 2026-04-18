Бесплатная вода в аэропорту: что изменилось и где ее искать

Ситуация с водой в аэропортах давно раздражает многих пассажиров. Бутылку на досмотре заберут, а потом приходится покупать новую уже по завышенной цене. Формально все понятно — безопасность, правила. Но ощущение, что тебя просто вынуждают тратиться, никуда не девается. При этом изменения уже есть, просто их не все замечают.

Цены в аэропортах традиционно выше — это касается и еды, и воды. Даже привычные сетевые заведения поднимают стоимость. Та же бутылка воды чаще всего стоит около 150–220 рублей, а в кафе еще дороже. Найти дешевле удается редко, хотя такие случаи иногда обсуждают, отмечает автор канала «Зоркий».

Правила с жидкостями появились не просто так. Их ввели в 2006 году после инцидентов, связанных с угрозой использования жидких веществ на борту. С тех пор действует ограничение: проносить можно не больше 100 мл. Многие считают эту меру скорее психологической, но она до сих пор остается обязательной. При этом для аэропортов это еще и дополнительный источник дохода — продажи напитков в зоне вылета заметно выросли.

Важно понимать, где именно забирают воду. До прохождения основного досмотра пассажир может спокойно пить и носить с собой бутылку. Но на финальном контроле перед выходом в стерильную зону ее попросят убрать. И вот тут есть нюанс: пустую бутылку выбрасывать не обязательно.

Если оставить ее в ручной клади, проблем обычно не возникает. С пустой тарой можно пройти дальше — в зону ожидания вылета. А там во многих аэропортах уже установлены кулеры или питьевые фонтанчики. Можно бесплатно налить воду, а иногда и воспользоваться горячей водой.

Это особенно выручает при задержках рейсов, когда приходится проводить в стерильной зоне несколько часов. Возможность просто налить воды становится не мелочью, а вполне ощутимым удобством.

Такие точки есть не везде и не всегда на виду, но они постепенно появляются. Например, в Шереметьево их довольно много, чаще всего они расположены рядом с туалетами. В Домодедово их меньше — всего несколько, и их еще нужно найти. Во Внуково тоже начали устанавливать питьевые фонтанчики, хотя пользоваться ими для наполнения бутылки не всегда удобно.

Похожие решения встречаются и в региональных аэропортах, например в Сочи и Уфе. Так что простой вывод: не спешите выбрасывать пустую бутылку на досмотре. Вполне возможно, она пригодится уже через несколько минут — и поможет сэкономить и деньги, и нервы.