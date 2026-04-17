Эксперт объяснил, как сэкономить на пакетном туре

Пакетный тур часто обходится дешевле, чем покупка билетов и отеля по отдельности, однако их важно покупать заранее. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор сервиса для тревел-экспертов «Адвентура» Екатерина Бежанова.

«Туроператоры заранее выкупают места в отелях и на рейсах. Поэтому готовый тур с перелетом, проживанием, трансфером и питанием обычно стоит дешевле, чем бронирование всего этого по отдельности. Но есть две стратегии, которые помогают снизить цену дополнительно. Первый способ — бронировать тур за 3–6 месяцев. На этом этапе выбор отелей и рейсов максимальный. Можно найти вариант под любые параметры. Второй — покупать горящие туры за 3–10 дней до вылета. Вариантов меньше, зато цены падают. Туроператорам важно распродать выкупленные позиции», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что способ актуален только для тех, кому непринципиальны авиакомпания, время вылета и прилета, а также кто не предъявляет высоких требований к объектам размещения.

«Кроме того, важно понимать: классических «горящих туров» со скидкой 50–70% в том виде, как это было 6–7 лет назад, сейчас практически не существует. Рынок изменился, и туры за три дня до вылета — это скорее остатки, а не сверхвыгодные предложения. Можно поехать в переходный для курорта сезон. Например, туры в Египет летом дешевле, чем поздней осенью и зимой. Температура выше, но с кондиционерами и навесами от солнца дискомфорт минимален. То же с сезонами дождей в Азии. В Таиланде он идет с мая по октябрь, но осадки обычно кратковременные», — отметила Бежанова.

Эксперт заявила, что дешевле лететь после майских и новогодних праздников — вне общенациональных выходных и школьных каникул.

«Даже в рамках одного месяца цены различаются: вылеты со вторника по четверг бюджетнее, чем в выходные. Однако с длительностью поездки нужно быть внимательным. Если речь идет о пакетных турах на чартерных рейсах, стандартная цепочка рассчитана на 7 или 14 ночей. Именно такая продолжительность дает оптимальную цену за сутки. Поездка на шесть или восемь ночей, как правило, выйдет дороже — это отклонение от стандарта, и перевозчик закладывает в билет более высокую стоимость. Исключения возможны только в случае перекосов в полетной программе, когда нужно «закрыть дырки» по перевозке», — посоветовала она.

По ее словам, еще важно правильно выбрать отель и питание.

«Знание отельной базы позволяет не переплачивать за опции, которые вам не нужны. Кому-то важна близость к достопримечательностям, другой не планирует покидать территорию отеля. Одному нужен высокий сервис, другому — просто чистота и порядок. С питанием та же логика. All inclusive стоит дороже, но экономит бюджет на месте. Если вы планируете есть в городе и пробовать местную кухню — переплачивать не стоит», — рекомендовала Бежанова.

Трэвел-эксперт назвала еще одну хитрость — новые отели высокой категории.