Эксперт объяснил, как сэкономить на пакетном туре

Трэвел-эксперт Бежанова: пакетные туры лучше покупать за шесть месяцев
Пакетный тур часто обходится дешевле, чем покупка билетов и отеля по отдельности, однако их важно покупать заранее. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор сервиса для тревел-экспертов «Адвентура» Екатерина Бежанова.
«Туроператоры заранее выкупают места в отелях и на рейсах. Поэтому готовый тур с перелетом, проживанием, трансфером и питанием обычно стоит дешевле, чем бронирование всего этого по отдельности. Но есть две стратегии, которые помогают снизить цену дополнительно. Первый способ — бронировать тур за 3–6 месяцев. На этом этапе выбор отелей и рейсов максимальный. Можно найти вариант под любые параметры. Второй — покупать горящие туры за 3–10 дней до вылета. Вариантов меньше, зато цены падают. Туроператорам важно распродать выкупленные позиции», — рассказала эксперт.
Она также добавила, что способ актуален только для тех, кому непринципиальны авиакомпания, время вылета и прилета, а также кто не предъявляет высоких требований к объектам размещения.
«Кроме того, важно понимать: классических «горящих туров» со скидкой 50–70% в том виде, как это было 6–7 лет назад, сейчас практически не существует. Рынок изменился, и туры за три дня до вылета — это скорее остатки, а не сверхвыгодные предложения. Можно поехать в переходный для курорта сезон. Например, туры в Египет летом дешевле, чем поздней осенью и зимой. Температура выше, но с кондиционерами и навесами от солнца дискомфорт минимален. То же с сезонами дождей в Азии. В Таиланде он идет с мая по октябрь, но осадки обычно кратковременные», — отметила Бежанова.
Эксперт заявила, что дешевле лететь после майских и новогодних праздников — вне общенациональных выходных и школьных каникул.
«Даже в рамках одного месяца цены различаются: вылеты со вторника по четверг бюджетнее, чем в выходные. Однако с длительностью поездки нужно быть внимательным. Если речь идет о пакетных турах на чартерных рейсах, стандартная цепочка рассчитана на 7 или 14 ночей. Именно такая продолжительность дает оптимальную цену за сутки. Поездка на шесть или восемь ночей, как правило, выйдет дороже — это отклонение от стандарта, и перевозчик закладывает в билет более высокую стоимость. Исключения возможны только в случае перекосов в полетной программе, когда нужно «закрыть дырки» по перевозке», — посоветовала она.
По ее словам, еще важно правильно выбрать отель и питание.
«Знание отельной базы позволяет не переплачивать за опции, которые вам не нужны. Кому-то важна близость к достопримечательностям, другой не планирует покидать территорию отеля. Одному нужен высокий сервис, другому — просто чистота и порядок. С питанием та же логика. All inclusive стоит дороже, но экономит бюджет на месте. Если вы планируете есть в городе и пробовать местную кухню — переплачивать не стоит», — рекомендовала Бежанова.
Трэвел-эксперт назвала еще одну хитрость — новые отели высокой категории.
«Сразу после открытия они часто предлагают бюджетное размещение при качественном сервисе. Но есть риск, что не все зоны достроены. Тут лучше проконсультироваться со специалистом. Способов экономии много. Главное — подходить к планированию с умом и по возможности обращаться к надежному эксперту», — заключила она.