О чем молчат проводники: как на самом деле нужно сдавать белье в поезде

До конечной станции еще пара часов, а проводники уже просят подготовить постельное белье: сложить простыни, скрутить матрасы и сдать. Пассажиры покорно это делают. Привыкли за годы.

© ГлагоL

Знакомо каждому, кто хоть раз ездил в поезде. Мы считаем это нормой. Но как надо на самом деле — мало кто знает. Правила про сдачу белья нигде не висят. Процедура кажется естественной. Проводник торопится подготовить вагон, пассажиры помогают, отмечает автор канала «Зоркий».

По закону все вообще иначе. В «Стандарте транспортного обслуживания» указано, что пассажир не обязан сам собирать и сдавать постельное белье. Это работа проводника и персонала. Собирают белье уже после высадки людей на конечной станции, когда идет обычная уборка вагона.

Пассажиру достаточно просто выйти. Без свернутых простыней и спешки в последний час пути. Дальше — интереснее. Даже если вы вообще не открывали запаянный пакет и белье лежало нетронутым, оно все равно считается выданным на рейс. Такой комплект после поездки отправляется на обязательную обработку: проверку, стирку, санитарную обработку. Все комплекты, которые были в вагоне, проходят через это.

Так что аккуратно сложить или не трогать — жест вежливости, не больше. На судьбу белья это не влияет.

Почему проводники просят помочь? Чисто человеческий фактор. Им хочется уложиться в минуты стоянки, быстрее подготовить вагон, избежать аврала. Когда пассажиры помогают, работа идет быстрее. Нас много, а сотрудников всего двое.

Так что, если у вас есть пять минут и не лень помочь уставшему человеку в форме — сдайте белье. Правила правилами, а человеческое отношение в дороге важнее всего.