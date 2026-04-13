Туристы спрашивают, как дешевле всего улететь в Европу из Москвы, учитывая, что билеты на популярные рейсы Turkish Airlines существенно подорожали. Редакция TourDom.ru проверила, какие варианты по маршруту Москва – Рим можно выбрать в мае.

Один из сравнительно бюджетных способов добраться до Италии – воспользоваться самолетами турецкой авиакомпании AJet. Например, с 13 по 20 мая можно слетать в Рим за 55 тыс. руб. С багажом билеты обойдутся в 65 тыс.

В дороге из Внуково в аэропорт Фьюмичино путешественники проведут 11 часов, обратно – 15, из них стыковка в Стамбуле займет от 3 до 8. Вылет из Москвы ночью, в 01:45, зато на место туристы прибудут в первой половине дня.

Можно купить отдельные билеты AJet Москва – Стамбул и Стамбул – Рим, они чуть дешевле (48 тыс. руб.), но тогда потребуется повторная регистрация и сдача багажа в Турции. Если пассажир опоздает на следующее «плечо» из-за задержки рейса, ему придется решать вопрос за свой счет. Поэтому обычно рекомендуют покупать единый билет на два сегмента.

За 55 тыс. руб. доставит из Москвы в Рим и обратно грузинская Georgian Airways, причем в стоимость уже включен провоз чемодана весом до 23 кг. Стыковки – от 3 до 12 часов. На обратном пути пересадка в Тбилиси будет ночной, общее время в пути – 19 часов.

Еще один вариант от другого турецкого перевозчика – Pegasus Airlines – обойдется дороже. В указанные даты авиакомпания отвезет клиентов в Рим и обратно за 75 тыс. руб. (с чемоданом – за 82). Пересадки в Стамбуле комфортные по времени – 4–7 часов, а общее время в пути – 11–14. Повторная регистрация не потребуется.

Купить билеты на рейсы Pegasus можно и дешевле – за 66 тыс., но тогда дорога окажется долгой: до Рима туристы будут лететь сутки, обратно в Москву чуть меньше.

Еще одна альтернатива с удобной пересадкой – самолеты Qatar Airways. В Италию и обратно они доставят за 16 часов, транзит в Дохе займет всего 1–2. Тариф с багажом по маршруту туда-обратно предлагается за 71 тыс. руб. Однако пассажирам нужно иметь в виду: из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке рейсы авиакомпании могут быть задержаны или отменены.

Наконец, о более быстрых и комфортных, но дорогих вариантах. Такой возможен, в частности, на лайнерах Turkish Airlines. Заплатив 90 тыс., пассажир доберется до Фьюмичино из Внуково за 8 часов, обратно – чуть быстрее. Провоз чемодана уже включен в тариф. Правда, вылет из Москвы ночной.

Еще один удобный по времени способ – рейсы Emirates со стыковкой в Дубае. В воздухе пассажиры проведут 14–15 часов. Билеты продаются за 88 тыс. с учетом провоза багажа.

