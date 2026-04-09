Названы самые грязные предметы в гостиничных номерах

Турэксперт рассказала, какие предметы в гостиничных номерах являются самыми грязными. По словам Натальи Ансталь, одна из таких вещей - пульт от телевизора, сообщает «Абзац медиа.

© Мир24

Эксперт рассказала, что отдыхающие часто возвращаются в номер после пляжа всей семьей. Пока один идет в душ, остальные пытаются скоротать время и в большинстве случаев включают телевизор. При этом они немытыми руками берутся за пульт. Поэтому этот предмет оказывается сильно загрязнен, хотя визуально этого не видно.

Еще одни рассадники микробов декоративные подушки и покрывала. Гости часто ими пользуются, а чистят их недостаточно тщательно. Также рекомендуется мыть гостиничные стаканы перед использованием. Много грязи скапливается на дверных ручках и выключателях.

Эксперт отметила, что клининговые службы убирают основные поверхности, такие как кровати и полы. О скрытых поверхностях они часто забывают.

