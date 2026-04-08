Москвичи поехали за французским шенгеном в Санкт-Петербург

Москвичи, желающие получить французский шенген, массово записываются на подачу документов в Санкт-Петербурге. На этой неделе там выставили свободные слоты на весь июнь. Для многих подать заявление в этом городе действительно выход: добраться до него из столицы несложно и недорого и не нужно пробиваться через «толпу» ботов, как в Москве. Например, вчера вечером на последнюю декаду месяца доступными оставались более 130 мест.

«Здесь слоты держатся дольше всего. Регионы разбирают за минуту. Как раз многие в Питер и едут, потому что не успевают взять у себя», – отмечают туристы. У некоторых получается поймать сразу несколько «окон»: «Я вчера умудрилась успешно записаться 3 раза. Сейчас буду освобождать два лишних, кто успеет перехватить – заранее поздравляю».

Франция остается в числе стран, наиболее лояльно относящихся к российским соискателям шенгенской визы. Но, учитывая, что запись уже идет на конец июня, а срок рассмотрения достигает 45 дней и может еще вырасти, попасть летом в Европу через эту страну шансов уже немного.

В визовых центрах Италии ситуация более оптимистичная: запись идет на май, так что даже с учетом долгого ожидания решения (до 2 месяцев) можно планировать поездку на август.

А Испания еще не раздала слоты на вторую половину апреля и дает ответы в среднем в течение 3–4 недель. Еще быстрее можно оформить визу Греции.