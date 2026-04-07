Россиян призвали покупать авиабилеты заранее

На фоне коротких майских праздников в 2026 году многие путешественники не стремятся планировать поездки заранее, что в моменте привело к снижению цен на авиабилеты, рассказал НСН Дмитрий Горин.

Стоимость авиабилетов зависит от спроса в моменте и еще может скорректироваться после первой декады апреля. Наиболее высокие цены, как правило, наблюдаются в июле-августе, и в целях экономии стоит планировать авиаперелеты заранее, заявил в беседе с НСН вице-президент Российского союза туроператоров Дмитрий Горин.

Минимальные тарифы на перелеты по России в мае 2026 года стали на 4–14% ниже, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Средняя стоимость минимального тарифа по всем направлениям упала на 877 руб. (-6,5%), а медианная — на 1 190 руб. (-8,9%). В мае 2026 года перелеты по России стали доступнее, особенно при покупке билетов без багажа. Заметнее всего подешевели вылеты из Москвы. Также отмечается, что снизилась стоимость перелета в Сочи. Горин отметил, что на стоимость авиабилета влияет несколько факторов.

«Во-первых, в авиации уровень тарифов регулирует принцип динамического ценообразования. При снижении спроса цены могут быть ниже, могут даже появляться специальные акции. Неслучайно в конце марта российские авиакомпании проводили распродажи по ближайшему весенне-летнему сезону, скидки достигали 20-50%. Во-вторых, в этом году майские праздники сегментированные и более короткие. Если традиционно было восьми выходных дней, в этом году будет шесть дней, которые разделены на части. В этой ситуации многие туристы выбирают маршруты, близлежащие к своему городу. Кроме того, внутренние путешествия по России бронируются намного позже, чем путешествия за границу. Спрос может еще быть скорректирован, цены могут скорректироваться в большую либо в меньшую сторону после окончания первой декады апреля», — сказал он.

Как добавил собеседник НСН, в целях экономии можно приобретать авиабилеты заранее.

«Летом в планах путешественников полноценный отпуск от 10 до 14 дней. Традиционно наибольший спрос — это июль-август. В эти месяцы может быть динамика изменения цен на оставшиеся места. Если смотреть на изменения по российским перелетам, все зависит от инфляции и от наличия платежеспособности. Можно спрогнозировать, что в июле-августе объем бронирований будет больше. В период межсезонья после майских праздников цены, наоборот, будут еще дешевле. С 1 июня начинается постепенный рост спроса и корректировка тарифов. С учетом динамического ценообразования один и тот же авиабилет на одной и той же дате у одной и той же авиакомпании может в разы отличаться по стоимости на старте продаж и перед вылетом. Сэкономить можно, покупая билеты заранее. Также нужно обращать внимание на пакетные туры, потому что путешествия — не только перелет, но и отель, экскурсии, питание, трансферы», — объяснил Горин.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщил НСН, что на майские праздники россияне традиционно едут в Москву, города Золотого кольца, Санкт-Петербург и Казань, путешественники не любят экспериментировать в этот период, выбирают поездки на машине и проверенные отели.