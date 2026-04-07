Туристы пытаются вернуть у туроператоров стоимость «съеденных» суток отдыха

Задержек у авиакомпании AZUR air в последние дни стало значительно меньше и они далеко не такие серьезные, как раньше – от получаса до трех вместо нескольких суток. Новость без сомнения хорошая, но некоторые туристы, судя по чату авиакомпании, из-за этого немного обижаются. В южные страны в конце марта все они отправились со значительным опозданием и вынуждены были по несколько суток ждать вылета дома, в гостиницах или аэропортах.

© tourdom.ru

«Летим домой в Казань, пока переносов не вижу, а жаль, хотя бы на вечер – 2 дня же сгорают!», «Лучше бы конечно и обратно задержали, минус дни из отпуска, который год ждешь», – пишут россияне, возвращающиеся из Таиланда и Вьетнама.

Другие туристы эмоциями не ограничились и решили действовать, в частности, попытаться вернуть у туроператоров стоимость «съеденных» суток отдыха. Некоторые уже готовят досудебные претензии. Есть случаи, когда туроператорские компании выплатили компенсацию, но отдыхающие полученными суммами не довольны.

«У нас было 12 ночей за 380 тыс. с проживанием в Муйне и Нячанге, сделали минус 3 ночи отдыха. Их компенсация – 24 тыс. – нам не нужна», – поделилась туристка, пояснив, что возвращена была только стоимость проживания в отелях.

И вот это решение можно оспорить. По мнению юриста Игоря Косицына, определять размер выплат нужно исходя не из того, сколько стоило непосредственно проживание, а пропорционально цене туристского продукта, поскольку это комплексная услуга за общую стоимость, и отдельно цена размещения с заказчиком не согласовывается.

«Даже если турист попросит в претензии выплатить только стоимость размещения, он не знает, сколько это. Кроме того, в законе есть такое понятие как “соразмерное уменьшение цены договора”, что как раз таки дает право считать от общей стоимости», – прокомментировал TourDom.ru эксперт.

Он отметил, что судебная практика на этот счет разная: есть решения, где взыскивают как пропорционально стоимости тура, так и соразмерно стоимости размещения. «Верховный суд по этому вопросу еще не высказывался», – добавил Игорь Косицын.

Ранее мы написали, что авиакомпания AZUR air отчиталась об улучшении показателя регулярности полетов. В период с 23 по 29 марта он составил 97,4%, на 1,9 % выше, чем за предыдущую неделю.