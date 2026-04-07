Как «достучаться» до проблемной авиакомпании?

Пассажиры Air Arabia, чьи рейсы отменили из-за ирано-израильского конфликта, в ряде случаев не могут вернуть деньги за пропавшие билеты. С такой проблемой сталкиваются как туристы, бронировавшие места в агрегаторах, так и те, кто оформлял заказ на официальном сайте авиакомпании.

© tourdom.ru

«Покупала билеты на 15 марта непосредственно у самого перевозчика. Заполнила форму на возврат на сайте Air Arabia, но средства в указанный срок – 15 дней – не пришли. Бот не соединяет с оператором ни по телефону, ни в чате. Как с ними связаться, какой алгоритм действий?» – спрашивают пассажиры в соцсетях.

В ответ некоторые туристы делятся удачным опытом решения вопроса. Один из них советует «достучаться» до авиакомпании через популярный мессенджер, указанный на сайте. «Агент скинет вам форму на возврат. Заполните ее, потом через того же сотрудника отслеживайте статус заявки. Когда он скажет, что операция одобрена и деньги отправлены, идите в московский офис и пишите там заявление уже на фактический перевод».

Не нужно звонить им и писать в мессенджеры, это только зря потраченное время, уверена другая туристка. Она заполнила форму обратной связи в разделе жалоб на сайте Air Arabia. Указала рейс, номер брони, фамилии пассажиров, реквизиты карты и дату платежа, приложила чек об оплате и скриншот отмененного рейса.

«Попросила вернуть такую-то сумму, написала, что ваучеры и перенос дат не рассматриваем. Продублировала текст на две почты – российскую и арабскую (на английском языке)».

Ответ, по словам девушки, пришел в личный кабинет на сайте.

«Должна появиться кнопка возврата на первоначальный способ оплаты. Нажимаете, после этого на почту придет уведомление об отмене рейса, а еще через пару дней – письмо от Air Arabia о возврате полной суммы».

Впрочем, несмотря на получение чека, деньги могут поступить не сразу, предупреждают пассажиры. Одна из них рассказывает, как получила их лишь спустя месяц после несостоявшегося рейса.

«2 марта должны были лететь по маршруту Самара – Шарджа – Куала-Лумпур, обратно – 15-го числа. Сначала авиакомпания предложила ваучер, но я написала, что нас устраивает только возврат. В ответ прислали письмо с чеком, однако деньги в обещанный срок – 15 дней – не поступили. Снова обратилась на почту и в личный кабинет, а также в Т-Банк, через который платила. 30 марта пришло письмо с формой заявления. Отправила его на почту Air Arabia, и наконец 2 апреля получила деньги».

Туристка предполагает, что возврату помогло ее обращение в банк.

