Эксперт разъяснил, как проверить скрытые камеры в помещении

Если есть подозрения относительно наличия скрытых камер в съёмной квартире или отеле, есть способы это проверить, но вероятность найти — небольшая, рассказал в беседе с RT главный редактор ИТ-издания Runet Владимир Зыков.

«Самое простое — выключить свет, включить фонарик на телефоне и медленно осмотреть комнату. Линза камеры обычно даёт характерный блик, маленькую яркую точку. Это не панацея, но иногда может помочь заметить то, что в обычном освещении не бросается в глаза», — поделился он.

Но если камера спрятана глубоко, то такой способ не поможет, добавил эксперт.

«Параллельно стоит внимательно посмотреть на сам номер. Любые странные предметы, направленные на кровать или душ, лишние зарядки, необычные отверстия, датчики, которые выглядят "не как у всех" — это всё лучше не игнорировать, а чуть внимательнее осмотреть», — отметил он.

Если есть Wi-Fi, можно подключиться и посмотреть список устройств через простое приложение, продолжил Зыков.

«Иногда там прямо видно что-то вроде камеры или непонятного устройства. Но тут важно понимать, что это работает не всегда. Камера может вообще не быть подключена к сети или это может быть камера наблюдения, установленная в коридоре», — пояснил он.

Ещё один быстрый способ — посмотреть через камеру телефона в темноте, посоветовал он.

«Некоторые камеры используют инфракрасную подсветку и тогда на экране могут появляться небольшие светящиеся точки, которых глазом не видно», — подытожил эксперт.

