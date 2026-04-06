Назван тип самолетов, спасших участников операции по эвакуации пилота ВВС США

Операцию по спасению экипажа американского истребителя-бомбардировщика F-15E можно разлить на два этапа. Во время первого был эвакуирован пилот.

За время поисков 2 вертолета HH-60G Pave Hawk были повреждены огнем из стрелкового оружия. Те, кто в них находился, получили ранения. Кроме того, был потерян прикрывавший вертушки штурмовик A-10 Thunderbolt II. Управлявший им военнослужащий благополучно катапультировался.

Гораздо более драматичным стало продолжение этой эпопеи. Два MC-130J Commando II (некоторые источники пишут, что это были крылатые машины другой модификации - HC-130J Combat King II) приземлились на неиспользуемой взлетно-посадочной полосе сельскохозяйственного назначения в районе, где скрывался раненый оператор систем вооружения сбитого самолета.

Транспортники съехали с бетона на грунт и там, по всей видимости, увязли, вдобавок могли получить повреждения от огня иранцев.

Миссия оказалась на грани провала, если бы не прибытие трех других бортов. Причем, судя по всему, это были не "сто тридцатые", а Bombardier Dash-8. В отличие от того же Commando II, весящего почти 74 400 кг, их масса меньше - 29 260 кг. Всего с места событий вылетели примерно 100 человек.

Интересная деталь: каждый Bombardier может брать на борт 78-90 человек, но эту сотню распредели по всем трем крылатым машинам, с тем расчетом, чтобы повысить шанс на выживание покидающих воздушное пространство Ирана.