Возврат за отмененные туры: как туристу вернуть деньги

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста числа обращений туристов по возвратам за неиспользованные туры нагрузка на турагентов существенно выросла. При этом такие операции становятся не только трудозатратными, но и финансово невыгодными: банки удерживают комиссию при возврате средств физическим лицам. В этой связи у участников рынка возникает закономерный вопрос – можно ли сократить издержки, вернув деньги наличными, даже если оплата производилась по безналичному расчету.

По мнению основателя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, если в кассе есть легальные наличные средства, то по расходному ордеру их можно тратить на нужды организации, под акт и расписку.

Руководитель компании «Туристическая бухгалтерия» Дарья Барыгина отмечает, что, согласно Указанию Банка России № 5348-У, возврат наличными возможен только в том случае, если клиент изначально так платил:

«Правило очень простое: оплата была безналом – возврат только безналом; оплата наличными – возврат в любой форме».

Сам по себе возврат наличными за безналичную покупку не является нарушением.

«Вопрос в том, откуда на него деньги в кассе. Если это наличная выручка, основания для такого расхода нет. А если средства сняты с расчетного счета, потратить их на возврат можно. Но снятие со счета тоже потребует расходов», – рассказала TourDom.ru Дарья Барыгина.

За нарушение регламента предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составляет от 4 до 5 тыс. руб., для организаций – от 40 до 50 тыс. Эксперт обращает внимание, что срок давности по таким нарушениям составляет 7 месяцев, однако это не должно становиться основанием для игнорирования требований регулятора: «Да, формально риск быть привлеченным невелик, но это не повод пренебрегать правилами».

Впрочем, в ряде случаев опасность штрафных санкций турагентов не остановит – если тур стоил дорого.

«Иногда банковская комиссия выше возможного штрафа», – отмечает один из участников розницы.

