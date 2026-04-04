Когда нужно подавать документы на испанский шенген в Петербурге

Визовый центр Испании в Санкт-Петербурге может не принять документы у заявителя, если до поездки остается менее 30 дней. На правило обратил внимание тг-канал «Улететь», но информация опубликована и на сайте BLS International.

Как предупреждает портал, в Петербурге бумаги должны быть сданы как минимум за 30 дней до предполагаемой даты въезда.

В Москве требования мягче: заявления от туристов ждут не позже чем за 15 календарных дней до путешествия. При этом каждое обращение рассматривается индивидуально, поэтому сроки оформления как в столице, так и в Питере могут продлить до 45 рабочих дней.

Время получения шенгенских виз в испанском визовом центре, по отзывам самих заявителей, в марте увеличилось до 3–4 недели.

«Мы подавали в Москве 3 марта, статус до сих пор “на рассмотрении”. Смотрю на сайтах: люди обращались позже, а уже оформили», – сетует один из туристов.

Другой, относивший документы в ВЦ Петербурга 27 февраля, рассказал, что визу поставили через 3 недели.

Иногда заявителей просят донести недостающие бумаги, тогда сроки рассмотрения удлиняются. «Подали 25 февраля, у нас виза по приглашению. 11 марта запросили дополнительные документы, и вот 26 марта курьер привез паспорт. Месяц прошел!»

Некоторые туристы переживают, успеют ли получить заветный штамп до вылета.

«Есть ли смысл звонить в консульство, узнавать статус и просить ускорить?» – спрашивают они. «У ВЦ есть законные 45 дней на рассмотрение, поэтому остается только ждать», – отвечают опытные путешественники.

