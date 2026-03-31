Эксперт назвала ключевые факторы при выборе туроператора

Главным приоритетом в отпуске для россиян стало время с семьей. Исследование аналитиков показало, что семья — это самое главное в отпуске для 27 процентов опрошенных. Четверть опрошенных едут на отдых для эмоциональной перезагрузки, а 23 процента — за новыми впечатлениями. Заместитель генерального директора Anex Яна Муромова рассказала, по каким критериям туристы выбирают туроператора.

— Организованный турист, как правило, ищет не «идеальный» отдых, а соответствие ожиданий и реальности. Если в прошлом году человек отдыхал в определенном отеле, он ожидает получить сопоставимый уровень сервиса и в следующей поездке. Однако это не всегда возможно: экономическая ситуация меняется, как и концепции отелей. Например, отель может изменить формат — с ориентированного на взрослых на семейный. Поэтому важно поддерживать связь с турагентом, который может предупредить о таких изменениях. Это снижает риск разочарования от поездки, — рассказала Муромова.

Эксперты также фиксируют тренд на гибкое планирование и отказ от жестких графиков в путешествиях, передает «Авторадио».

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал о частых схемах мошенничества при покупке туристических путевок. По его словам, один из главных признаков обмана — просьба внести предоплату на карту физического лица, а не на счет компании.