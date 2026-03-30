Боковушка у туалета — не наказание: чем она может быть удобнее купе

Мы привыкли рассуждать по принципу: СВ лучше купе, купе лучше плацкарта, а боковушка у туалета — это вообще дно. Но в поезде все зависит от мелочей. Какое место вы выбрали — верхнее или нижнее, с краю или в середине, рядом с проводником или в торце, — все это влияет на поездку сильнее, чем класс вагона. И иногда то самое «неудачное» место оказывается очень даже удачным.

Давайте честно: минусы у боковушки у туалета понятные. Шум, запахи, мимо постоянно кто-то шаркает. Но есть и плюсы, которые многие просто не замечают, отметил Марк Еремин в своем блоге.

Первое — личное пространство. В купе вы заперты с тремя чужими людьми, и если соседи попались нервные или слишком разговорчивые, это стресс. На боковушке вы в любой момент можете встать, выйти в коридор, сесть у окна, подышать. Вы не чувствуете себя в клетке.

Второе — близость к удобствам. Ночью встали попить или в туалет — все в двух шагах. Для тех, кто едет с детьми или с пожилыми родственниками, это огромный плюс. Не надо пробираться через весь вагон в полусне.

Третье — вещи под контролем. Если берете нижнюю боковую полку, багаж всегда перед глазами. Да и проводник постоянно рядом, что тоже снижает риск каких-то неприятностей.

Плюс цена. Боковушки почти всегда дешевле купейных мест. Если ехать всего ночь, зачем переплачивать за четыре стены?

Ну и атмосфера. В коридоре кипит своя маленькая жизнь: можно случайно разговориться с интересным попутчиком, понаблюдать за людьми. В купе тихо, но, если честно, иногда там просто скучно.

Если вы все же решитесь взять боковое место, учтите пару вещей. Вагоны в середине состава меньше трясут и считаются самыми безопасными. Зимой лучше брать верхнюю полку — там теплее, летом — нижнюю. Места рядом с проводником удобны тем, что рядом всегда чисто и есть вода, но там же и больше суеты. И еще момент: боковые полки чуть уже обычных, зато длиннее — для высоких людей это настоящая находка.

Так что не спешите зарекаться. Бывает, что купе превращается в ад из-за шумных соседей, а боковушка у туалета, наоборот, дает свободу, экономию и даже больше комфорта. Все зависит от того, что для вас важнее в дороге.

