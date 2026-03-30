Зачем брать в Гонконг пластиковые вилки и что еще пригодится в поездке

Для комфортного путешествия в Гонконг нужно знать несколько важных лайфхаков. О том, сколько денег брать, как не потеряться в транспорте и как облегчить поездку, рассказали трэвел-блогеры Бекетовы в своем дзен-канале.

Когда лучше ехать

Лучшее время для посещения – с октября по декабрь: не жарко, мало дождей, комфортная погода для прогулок. Летом – жарко и влажно, но для тех, кто любит тепло, это вполне комфортно – особенно по сравнению с более душным климатом Пекина. Стоит учесть, что в это время возможны тайфуны

«Мы были в ноябре 2025 года, погода правда была комфортная, примерно +25 градусов, но очень переменчивая. В первый я везде носила с собой свитер, так как боялась замерзнуть и даже одевала его несколько раз. А во второй была такая жара, что я пожалела, что надела джинсы, а не юбку, можно было спокойно ехать на море загорать и купаться», – рассказала Алина Бекетова.

Виза не нужна

Для граждан России виза в Гонконг не требуется, если срок пребывания не превышает 14 дней. Достаточно загранпаспорта, действительного не менее шести месяцев, и обратного билета. На границе выдают специальный вкладыш (чек), где указана дата, до которой разрешено находиться в Гонконге, – его нужно сохранить до выезда.

Если хочется остаться на больший срок, можно съездить в соседний Макао или Шэньчжэнь. При поездке в эти города граница пересекается, срок пребывания обнуляется, а впечатления удваиваются.

Финансы

Официальная валюта – гонконгский доллар (HKD). В большинстве мест принимают международные банковские карты, но российские карты «Мир» не работают, а UnionPay – с перебоями. Лучше взять с собой доллары США и карту, выпущенную за пределами РФ. Наличные пригодятся для рынков и уличной еды. В аэропорту самый невыгодный курс обмена, поэтому менять деньги лучше в городе.

«А еще очень рекомендуем купить прямо в аэропорту карту Octopus – это карта, которой можно расплачиваться почти во всех видах транспорта: автобус, метро, паром и небольших магазинах и супермаркетах. Также ее можно купить и пополнять в аэропорту, магазинах 7-Eleven, на станциях метро», – поделились Бекетовы.

К примеру, они карту покупали в аэропорту за 150 HKD, из которых 110–120 HKD поступали на баланс и были доступны для оплаты. В конце поездки карту можно сдать и получить депозит обратно. Чаще всего ее использовали для оплаты проезда.

Транспорт

В Гонконге отлично развит общественный транспорт: метро (MTR), двухэтажные автобусы, трамваи, паромы Star Ferry, такси. Метро работает с 5:30 до 1:00, поезда ходят каждые 2–4 минуты.

Из аэропорта до центра можно добраться на поезде Airport Express (24 минуты), автобусе или такси. Самый быстрый и удобный вариант – поезд, но автобус позволяет увидеть живописные виды на Гонконг, особенно если успеть занять место у окна на втором этаже.

В автобусах, следующих в аэропорт, предусмотрена полка для чемоданов с камерой, так что за вещами можно следить, хотя вероятность кражи практически нулевая.

Быть на связи

Для связи удобно приобрести eSIM или местную SIM-карту. Точки продаж есть в аэропорту и в городе. Wi-Fi доступен во многих общественных местах, магазинах, кафе и ресторанах.

Удобнее и дешевле пользоваться eSIM, но не все телефоны их поддерживают. Альтернатива – SIM-карта в аэропорту (там же, где продают Octopus и меняют деньги, стойка находится прямо на выходе после получения багажа). Например, один из вариантов – безлимитный интернет на 30 дней за 88 HKD. Интернет работает отлично.

Из приложений лучше заранее установить Google Maps и онлайн-переводчик.

На заметку

Розетки в Гонконге британского стандарта, поэтому пригодится переходник – даже если в номере окажется одна европейская розетка, заряжать все устройства по очереди будет неудобно.

В местных аптеках многие лекарства отпускают только по рецепту, а названия написаны на китайском, поэтому базовые средства, например от простуды, проще найти в 7/11. Но надежнее всегда иметь с собой обезболивающее и антигистаминные.

И еще один неочевидный совет: взять в поездку пару пластиковых вилок. В Гонконге действует жесткий запрет на одноразовый пластик — максимум, что можно встретить, это пластиковый стакан для кофе со льдом, да и то не всегда. Без своей вилки для лапши быстрого приготовления может пригодиться даже чайная ложка.