Как сэкономить до 15% от цены проживания в отеле

Прямое бронирование отелей позволяет туристам экономить до 15% от стоимости проживания за счет отсутствия комиссии агрегаторов. На это в беседе с ТАСС обратил внимание декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов.

"Во многих случаях прямое бронирование действительно может быть выгоднее. Агрегаторы обычно берут комиссию 10-25%, и часть отелей готова делиться этой маржой с гостем, предлагая специальные тарифы при бронировании напрямую. В результате разница в цене может составлять примерно 5-15%, особенно при раннем бронировании или длительном проживании", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что прямое бронирование также нередко дает дополнительные преимущества: более гибкие условия отмены, бесплатное повышение категории номера, поздний выезд или специальные тарифы для постоянных гостей.

Однако, добавил Акрамов, не стоит ожидать слишком большой разницы в цене проживания, указанной на сайте отелей и на площадках агрегаторов. Стоимость проживания в большей степени определяется фундаментальными факторами - ограниченным предложением, качественного номерного фонда и сезонной загрузкой курортов.