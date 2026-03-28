Эксперт подсказал, как спланировать выгодный отпуск

Планирование отпуска — это не только про выбор направления, но и про грамотное управление личными финансами. Практика показывает: при одинаковых вводных по маршруту путешествия и формату размещения стоимость может сильно варьироваться. Всё зависит от финансовых решений, которые принимаются на каждом этапе.

Как объяснила в беседе с RT эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова, один из главных факторов экономии — подход к покупке билетов.

«Важно не столько угадать идеальный момент, сколько выстроить стратегию: отслеживать цены, пользоваться уведомлениями об изменении стоимости билетов и не привязываться к фиксированным датам. Помимо этого, можно изучать варианты рейсов не только в ближайший к пункту назначения аэропорт, но и чуть подальше», — посоветовала она.

С финансовой точки зрения нет универсального решения — и пакетные туры, и самостоятельное бронирование могут быть выгодными в зависимости от ситуации, подчеркнула специалист.

«Однако именно платёжные инструменты всё чаще становятся решающим фактором. При самостоятельной организации поездки пользователь может выбирать сервисы с дополнительными скидками, оплачивать жильё и билеты частями, а также комбинировать разные программы лояльности. В свою очередь, при покупке тура важно учитывать не только цену «на витрине», но и возможность получить бонусы за оплату по программам лояльности авиаперевозчика и отеля», — объяснила эксперт.

Отмечается, что выбор жилья напрямую связан с финансовой стратегией.

«На первый взгляд, более дешёвые варианты не всегда оказываются выгодными, если учитывать сопутствующие расходы. Гораздо эффективнее оценивать итоговую стоимость проживания с учётом комиссии, налогов и транспортной доступности. В долгих поездках дополнительную экономию даёт возможность оплачивать проживание постепенно, распределяя нагрузку на бюджет», — рассказала Тарасова.

Медицинская страховка — обязательный элемент финансовой безопасности, отметила она.

«В этом случае речь идёт не столько об экономии, сколько о защите от потенциально крупных и непредвиденных расходов. Однако и здесь можно действовать рационально: выбирать полис под конкретный сценарий поездки и личные особенности здоровья», — заявила эксперт.

Аналитик также посоветовала изучать возможные варианты оплаты в стране назначения.

«Где-то можно рассчитываться картами российских банков, где-то можно снимать наличные в банкоматах по QR-коду, где-то принимают в обменных пунктах рубли. При этом наличные остаются важным резервным вариантом, но основную долю расходов удобнее и выгоднее проводить по карте. Кроме того, мультивалютные счета позволяют минимизировать потери на конвертации по оплате», — заключила специалист.

