Как улететь на Мальдивы без пересадок в арабских аэропортах

Туристы, забронировавшие отели на Мальдивах, опасаются покупать билеты со стыковками в странах Персидского залива – рейсы по-прежнему отменяют или переносят. Посмотрели, какие варианты перелета из Москвы в Мале сейчас доступны, если нужно избежать пересадок в арабских аэропортах.

Минимальную цену на перелет с 26 апреля по 10 мая – 110 тыс. руб. – выставила узбекская авиакомпания Centrum Air. В стоимость не входит провоз багажа; если добавить чемодан (до 23 кг), пассажир заплатит 118 тыс. за round trip. Путешествие на Мальдивы займет 1 день и 8 ч, включая 21-часовую стыковку в Ташкенте. На обратную дорогу туристам потребуется 28 часов – пересадка будет чуть короче.

Практически в ту же сумму для пассажиров с багажом обойдутся билеты на рейсы Turkish Airlines Москва – Стамбул – Мале: 119 тыс. руб., при этом на борт можно взять до 30 кг. На дорогу «туда» у пассажиров уйдет 15 часов, ночная стыковка окажется комфортной – всего 2 ч 45 мин. С островов туристы будут добираться 29 часов – из них 16 придется на пересадку. При этом утреннее прибытие в Стамбул и вечерний вылет в Москву позволят путешественникам осмотреть крупнейший город Турции.

А вот «Аэрофлот» на те же даты – с 26 апреля по 10 мая – продает билеты более чем в 2 раза дороже, за 250 тыс. руб., и это по тарифу «эконом лайт» без багажа. Если выбрать «Оптимум», который включает провоз чемодана весом до 23 кг, перелет в эти даты обойдется уже в 279 тыс. Такая стоимость, очевидно, сложилась из-за цены обратного билета – сказывается высокий спрос на возвращение после майских праздников. Зато дорога получится короткой: пассажиры проведут в самолете от 8,5 до 9,5 часа.

Выгодные предложения у турецкой и узбекской авиакомпаний встречаются в основном по воскресеньям. Например, если рассматривать перелет в период с 3 по 17 мая, места на рейсах Centrum Air доступны за 87 тыс. руб. (95 тыс. – с багажом), Turkish Airlines – за 115 тыс. «Аэрофлот» доставит на Мальдивы и обратно в те же даты за 133 тыс. руб. (158 тыс. с багажом).

Впрочем, если туристы допускают перелет со стыковкой в одной из стран Ближнего Востока, перелет из Москвы на Мальдивы может обойтись еще дешевле. В частности, на даты 3–17 мая в продаже есть билеты Etihad Airways за 62 тыс. руб.