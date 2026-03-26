Из России в Беларусь. Что нужно знать о маршрутах, ценах и времени в пути?

РЖД открыла продажу билетов на новые трансграничные пригородные маршруты в Беларусь. Первые поезда начнут курсировать уже с 3 апреля по направлениям Смоленск Витебск и Смоленск Орша. В дальнейшем запланирован запуск дополнительных рейсов: Великие Луки Полоцк, Великие Луки Витебск, а также Брянск Гомель. О ценах на билеты и других преимуществах этих поездок — читайте в нашем материале.

Решение о расширении железнодорожного сообщения было принято главами двух государств, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства в феврале 2026 года. Проекты будут профинансированы из бюджета Союзного государства на 2026-2028 годы, их совокупная стоимость составляет около 940 млн рублей. Запуск маршрутов приурочен к значимому событию Дню единения народов, который отмечается 2 апреля.

Какие поезда будут ходить в Витебск и Оршу?

На маршруте Смоленск Витебск будут курсировать двухвагонные дизель-поезда РА-3 «Орлан. Их отличает современный дизайн, комфортное расстояние между сиденьями, широкие проходы и просторный санузел. Для удобства пассажиров с крупногабаритным багажом и велосипедами (до 4 штук на состав из двух вагонов) в каждом вагоне предусмотрены специальные зоны с надежными креплениями, исключающими падение при торможении.

На направлении Смоленск Орша запустят четырехвагонные электропоезда ЭП3Д. Салоны оборудованы комфортными пассажирскими сиденьями, багажными полками, светодиодными светильниками в две световые линии и двустрочными табло для информирования пассажиров.

В электропоездах ЭП3Д предусмотрены подъемные устройства для людей с ограниченными возможностями, установленные в тамбурах головных вагонов. Для них также оборудован специальный санитарный блок и места с ремнями для фиксации инвалидных колясок в салоне.

Перевозка велосипедов разрешена и в электричках ЭП3Д. Для них есть специальные крепления в головных вагонах, а также возможность размещения в тамбурах.

Рейсы по обоим маршрутам будут ежедневными, с возможностью до трех пар поездов в сутки на каждом направлении. Обращаем внимание, что на первом этапе расписание может меняться. Актуальную информацию рекомендуется проверять перед поездкой на сайтах РЖД, Яндекс.Расписания или Tutu.ru.

В будущем для трансграничных перевозок планируется замена электропоездов серии ЭП3Д на более современные российские составы «Финист и «Ласточка.

Сколько стоят билеты и как их купить?

Стоимость билета на новый трансграничный поезд из Смоленска в Витебск (и обратно) составляет всего 435 рублей в одну сторону, а время в пути 2 часа. Это значительно быстрее и удобнее, чем на автобусе, который преодолевает этот маршрут на 50 минут дольше.

До Орши из Смоленска можно будет доехать за 1 час 40 минут, заплатив 500 рублей в одну сторону.

Ранее поездка в Оршу была менее комфортной и более дорогой:

• Минимальная цена за место в плацкартном вагоне на проходящий междугородний поезд Смоленск Орша в 2026 году составляла 1 850 рублей.• Существовала также электричка с пересадкой в Осиновке на белорусский состав, что увеличивало путь до 2,5-3 часов.

Теперь трансграничные поезда будут следовать без остановок на границе, что существенно сокращает время в пути и делает стоимость билета значительно ниже, чем на междугородние рейсы.

Билеты на новые поезда уже доступны для приобретения с 24 марта 2026 года через приложение РЖД, на официальном сайте или в кассах станций. Цены являются фиксированными. В пресс-службе РЖД также подтвердили, что льготные категории пассажиров России и Беларуси смогут пользоваться скидками на проезд на всем протяжении маршрута.