Пора закинуть удочку: что нужно купить до майских праздников

Россияне уже вовсю готовятся к майским праздникам и сезону отпусков. Об этом говорят их потребительские предпочтения — по данным популярного в России маркетплейса, спрос на товары для рыбалки и отдыха на природе растет.

Скажем, удочки покупают в пять раз чаще. Спрос на резиновую обувь, которую используют рыболовы, а также на прикормку вырос в два с половиной раза.

Руководитель магазина товаров для активного отдыха Terbo Алексей Богут подтверждает: в середине марта уже чувствуется, как меняется интерес потребителей перед началом теплого сезона. Сейчас, по словам эксперта, берут сапборды и надувные палатки.

— Главное при выборе таких вещей, как бы это банально ни звучало, — чтобы они вам нравились, — делится Богут. — Внешний вид сапа важен. А будет ли он длиной 3,3 м или 3,5 м — не слишком, вы вряд ли почувствуете разницу.

При выборе палатки важный критерий — вместительность. Надувная палатка тяжелее, больше, чем обычная. Она подходит для кемпинга — отдыха в оборудованном летнем лагере. Ставить ее удобнее, быстрее, и в ней комфортнее жить. Стоит такое чудо в районе 40 000 рублей.

Кстати, по словам Алексея, сегодня популярный товар — шатер. Это большая палатка, которую используют для походной кухни, для тени или размещения большого стола.

— Еще спросом пользуются раскладушки, товары для гриля, шампуры, мангалы. Все-таки скоро уже майские, — напоминает Богут. На фоне закрытия ряда туристических направлений и роста цен походный туризм привлекает людей. — За последние пару лет спрос вырос на 30-40 процентов, — поделился Алексей Богут.

Лучше толстый сап

Эксперты рекомендуют выбирать сап для начинающих с запасом — грузоподъемность должна превышать ваш вес на 10-20 кг. Это поможет чувствовать себя увереннее на воде. Дополнительный запас устойчивости важен, если вы еще не набрали навыков баланса и контроля. Стоимость сапа — 15 тысяч рублей.

Главное — удобство

Складные кресла с подлокотниками просторнее стульев и табуретов, часто имеют дополнительные аксессуары: подножки, подголовники, карманы. На некоторых моделях регулируются поясничный упор и спинка. Тубусный стол — интересный вариант для кемпинга. Он легко переносится в чехле. Качественное складное кресло стоит от 2000 рублей.

Далеко гляжу

Для прогулок в сумерках потребуется фонарь, который обладает направленным пучком света, способным «бить» на расстояние в 50-70 метров или больше. Если идете в группе, он должен быть как минимуму одного участника. Стоить такой будет от 2000 рублей.

Совет рыболова

Рыболов Сергей Новиков напоминает об ошибке многих новичков при выборе удочки — покупать что-то маленькое, компактное, едва ли не карманное. Удочку надо брать исключительно маховую, длиной 4-5 метров. В сложенном состоянии она должна быть примерно около метра. При этом хорошо, если она весит, как пушинка. Но такая вот «как пушинка» и стоит не меньше 1000 рублей. Можно купить удочку и за 200, и за 300 рублей, но это обычно в пустую потраченные деньги.

Расправьте плечи

При выборе палатки много важных нюансов. Например, ее высота должна позволить сидеть так, чтобы вы не задевали головой потолок и могли спокойно расправить плечи не сутулясь. Если будете выбирать палатку в магазине, с определением комфортной высоты проблем не возникнет. С удаленным выбором — все сложнее. В целом для туристов среднего роста (до 180 см) обычно хватает высоты внутренней палатки 102-105 см.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Новиков, руководитель рыболовного клуба «Пионер»: