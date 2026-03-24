Туристы возвращают деньги за билеты на отмененные рейсы Air Arabia

Пассажиры авиакомпании Air Arabia, чьи рейсы были отменены из-за конфликта на Ближнем Востоке, начали получать возврат средств через чарджбэк – банковскую процедуру отмены операции. Своим опытом туристы делятся в соцсетях.

«Покупала билет через Clickavia, оплачивала картой Т-Банка. Написала в службу поддержки, и мне помогли оспорить платеж», – рассказала одна из пассажирок. Положительные примеры есть у клиентов разных финорганизаций. «Деньги вернули через чарджбэк в банке “Точка”. Trip отказался возвращать средства, предложил только ваучер». «Бронировала через Aviasales. Сегодня ВТБ перевел деньги. На карту пришла стоимость билетов и отдельно багажа, который докупала позднее. Так что отмена операции через банк реальна».

Некоторые путешественники рассказывают, как именно добились положительного результата. Ходить в отделение банка «ножками» они не советуют: операционисты могут не знать нюансов процедуры чарджбэка. Лучше писать в чат поддержки, чтобы обращение попало к специалистам профильного отдела, которые постоянно занимаются отменой платежей: «Они знают, как сделать правильно».

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие снятие рейсов, на которые были куплены билеты.

«Я попросила представительство авиакомпании прислать на почту письмо об отмене и что деньги были возвращены продавцу. Агрегатор Clickavia, со своей стороны, прислал уведомление о возврате в течение 30–90 дней. Отправила эти документы в банк, и он вернул деньги», – поделилась лайфхаком пассажирка.

«Мой рейс отменили одним из первых, 28 февраля. Сервис, где покупала билеты, предложил вернуть деньги через месяц, при этом “условия и сроки могут измениться”. Поэтому 8 марта создала обращение в службу поддержки банка. Приложила скриншот табло Домодедово, который сделала в день предполагаемого вылета: на нем видно, что рейс отменен. Деньги вернули полностью!»

Впрочем, в некоторых случаях банки отказывают клиентам.

«Не получается оспорить платеж через ВТБ. Отправляла им чеки, говорят, что такой опции, как чарджбэк, у них нет». «Брали билеты на 4 марта через Clickavia, 6 марта ездили в банк “Новиком”, чтобы оформить чарджбэк. Приложили переписку с агрегатором. Но заявку не приняли, сказали ждать 30 дней с момента подачи запроса на возврат в агрегатор, только после этого срока могут принять».

Туристы предполагают, что отказ в возврате может зависеть от квалификации конкретного сотрудника: некоторые просто не знакомы с деталями его проведения.