Визовые агенты удивились неожиданностям на сайте VFS Global

Туристы и сотрудники визовых агентств, помогающих с оформлением французских шенгенов, продолжают привыкать к новым особенностям работы портала ВЦ этой страны в России. И порой их ждут совсем неожиданные открытия.

© tourdom.ru

Напомним, в феврале у VFS Global сменился оператор по приему онлайн-платежей. Речь о сервисном сборе, который турист оплачивает за услугу приема и обработки документов сверх консульского, который установлен за рассмотрение заявки туриста непосредственно в дипмиссии. В марте это 3,3 тыс. руб.

После того как на сайте произошли обновления, у некоторых туристов возникли проблемы с возвратом платежа – его запрашивают в тех случаях, когда у человека изменились планы и он передумал подавать на визу в ранее занятую дату.

Когда страница с онлайн-формой оформления возврата не стала открываться, люди пытались перебирать разные браузеры и устройства, полагая, что так можно решить проблему. Но оказалось, что дело не в этом.

«Чего я только не пробовал – страница все равно была у меня недоступна. А оказалось, что просто надо было сменить свой российский ip на любой другой страны. Напомню, что бронировать слот и оплачивать его можно только с российского адреса», – рассказал об особенностях работы системы автор телеграм-канала «Французский шенген» Алексей Кукаевский.

