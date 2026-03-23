$81.8894.73

Как избавиться от тревоги во время отпуска, рассказала психолог

Мир24

Многие люди даже в отпуске испытывают чувство вины за безделье и переживают, что теряют время. Снизить беспокойство помогает составление небольшого списка дел на период отдыха. О том, как справиться с тревогой во время отпуска, объясняет NEWS.ru со ссылкой на психолога Ольгу Романив.

© РИА Новости

Для того, чтобы расслабиться, она советует планировать приятные занятия это помогает уменьшить тревожность. При этом не стоит расписывать отпуск слишком строго: планы могут меняться, и это нормально, отмечает специалист.

Психолог также рекомендует больше концентрироваться на текущем моменте обращать внимание на то, что человек видит, слышит и чувствует, а также окружать себя приятными впечатлениями. Это помогает отвлечься от рабочих мыслей и лучше восстановиться.

Романив подчеркнула, что тревога перед отпуском это естественная реакция, а не признак слабости. Отдых необходим организму, поскольку в это время снижается уровень стресса, улучшается настроение и повышается продуктивность после возвращения к работе.

Она добавила, что со временем человек привыкает к отпуску и начинает спокойнее относиться к паузам в работе. Кроме того, важно хотя бы раз в неделю устраивать полноценный день отдыха и не ругать себя за «ничегонеделание, так как это время нужно для восстановления сил и появления новых идей, добавила Романив.

Ранее психолог Юлия Денисова‑Мельникова рассказала об опасности увольнения в порыве эмоций. По ее словам, импульсивные решения часто приводят к сожалениям. Даже если человек уверен, что хочет уйти с работы, лучше дать себе время на размышления, подчеркнула специалист.