Как избавиться от тревоги во время отпуска

Многие люди даже в отпуске испытывают чувство вины за безделье и переживают, что теряют время. Снизить беспокойство помогает составление небольшого списка дел на период отдыха. О том, как справиться с тревогой во время отпуска, объясняет NEWS.ru со ссылкой на психолога Ольгу Романив.

Для того, чтобы расслабиться, она советует планировать приятные занятия это помогает уменьшить тревожность. При этом не стоит расписывать отпуск слишком строго: планы могут меняться, и это нормально, отмечает специалист.

Психолог также рекомендует больше концентрироваться на текущем моменте обращать внимание на то, что человек видит, слышит и чувствует, а также окружать себя приятными впечатлениями. Это помогает отвлечься от рабочих мыслей и лучше восстановиться.

Романив подчеркнула, что тревога перед отпуском это естественная реакция, а не признак слабости. Отдых необходим организму, поскольку в это время снижается уровень стресса, улучшается настроение и повышается продуктивность после возвращения к работе.

Она добавила, что со временем человек привыкает к отпуску и начинает спокойнее относиться к паузам в работе. Кроме того, важно хотя бы раз в неделю устраивать полноценный день отдыха и не ругать себя за «ничегонеделание, так как это время нужно для восстановления сил и появления новых идей, добавила Романив.

