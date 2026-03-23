Как вернуть деньги за шопинг в Китае: главные правила и подводные камни

Шопинг в Китае может оказаться затягивающим: скидки в аутлетах провоцируют на спонтанные покупки, а выгодные акции заставляют собирать комплекты из нескольких вещей. В итоге вместо одного чемодана туристы везут домой дополнительно еще несколько баулов. О том, как работает система Tax Free в Китае, на что обратить внимание и какие нюансы возникают при возвращении в Россию с пересадками, рассказала автор дзен-канала «Скрипка лиса».

© РИА "ФедералПресс"

Спонтанный шопинг

«Большие покупки в наши планы не входили. После посещения Пекина мы отправились в Гуанчжоу – столицу китайского шопинга. И там удержаться уже было невозможно. Мы заглянули (на полдня) в самый большой четырехэтажный Uniqlo в Китае, а в известном аутлете Ванго мы провели весь день», – поделилась автор канала.

Автор рассказала, что им крупно повезло со скидками: при покупке четырех вещей в Adidas цена на каждую сокращалась вдвое. Аналогичная акция действовала в New Balance, но уже при покупке двух вещей. В Urban Revivo в аутлете также были приятные предложения. Она отметила, что совершать покупки вдвоем гораздо выгоднее – одному было бы сложно уложиться во все акции, чтобы набрать нужное количество вещей. Когда суммы покупок начали расти, путешественники поняли, что есть смысл заморочиться и подготовиться к Tax Free.

Не отходя от кассы

Tax Free в Китае доступен туристам при покупке от 500 юаней в одном магазине. Чеки можно суммировать, если покупки совершаются в одной сети в течение одного дня. Обычно на магазинах есть специальные значки, которые подсказывают, что с товаров можно вернуть налог. Однако, как отметила автор, в некоторых местах, например в Harmay и New Balance в Гуанчжоу, в Tax Free отказали.

При покупке обязательно нужно сообщить кассиру о намерении оформить Tax Free. Тогда выдается специальный чек (Tax Free Form), для заполнения которого потребуется загранпаспорт. Процедура может занять до 15 минут, но этот чек необходим. Чеки следует сохранить до вылета – их будут проверять в аэропорту при вылете из Китая, где и проходит финальное оформление документов и получение средств.

При путешествии с кем-то, лучше оформлять все документы на одного человека, чтобы избежать путаницы. Кроме того, вещь должна оставаться новой, пока находится в стране покупки: нельзя срезать бирки и надевать обновку до прохождения таможни.

Упаковка вещей

«Вещей было так много, что меня накрыла паника. Накануне вылета пришлось искать неподалеку от гостиницы новый чемодан. Но мы нашли вариант ещё лучше – купили компактную дорожную сумку в Декатлоне», – написала автор канала.

Она советует брать с собой вакуумные пакеты и ручной насос. При вакуумации пакет сжимается вдвое, что значительно экономит место. Важно: новые вещи лучше упаковывать так, чтобы бирки оставались сверху и были отчетливо видны под пакетом. Перед вылетом все старые вещи стоит уложить в чемодан, а обновки взять в ручную кладь – так они будут под рукой для проверки таможни при пересадке.

«Не упаковывайте покупки в сдаваемый багаж и держите при себе в ручной клади до прохождения контроля! Их могут попросить показать на таможенной стойке Tax Refund», – подчеркнула туристка.

Таможня и возврат средств

Tax Free оформляется в том аэропорту, из которого вы покидаете Китай. Для оформления необходимо найти таможенную стойку Tax Refund – она находится в зоне международных вылетов. При себе нужно иметь чеки, посадочные талоны и сами покупки, хотя на практике вещи могут и не смотреть. Таможня ставит печати на каждый чек.

После прохождения таможни покупки можно спокойно переложить в багаж. Затем по дороге к гейтам находится окошко, где возвращают деньги. Сотрудники сверяют данные, предлагают получить налог наличными в юанях прямо в аэропорту или оформить возврат на карту. Наличные – более надежный вариант, так как возврат на карту может затянуться. Всего автору удалось вернуть 406 юаней.