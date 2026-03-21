Отельер объяснил преимущества путевок через турагентов

Бронирование отдыха через туроператора гораздо безопаснее и выгоднее, чем бронировать поездку самостоятельно. Такое мнение ТАСС выразил турецкий отельер Артур Бирсин.

© РИА Новости

«Я изначально всем рекомендую отправляться в курортные страны именно через турагентов. На это есть ряд причин», — сказал отельер.

Первая причина отказаться от самостоятельного онлайн-бронирования — то, что турагенты формируют туристические блоки именно для массового туризма.

«Турпакет — это трансфер, страховка, перелет, отель. Если вы начнете все эти разные позиции приобретать на разных ресурсах самостоятельно, то у вас будет переплата минимум в 20-30%. Многие семьи летают большим составом и приобретая тур у турагентов, помимо того, что вы покупаете его дешевле, вы еще и получаете куратора, который будет контролировать, как идет ваш отдых», — пояснил он.

Если смотреть на те события, которые происходят на протяжении недели, то те туристы, которые обратились самостоятельно на ресурсы, и те туристы, которые купили у турагентов, столкнулись с огромной разницей (с возвращением домой из заграницы).

Покупка туров турпакетам дает сейчас большую безопасность, надежность и финансовую защищенность.