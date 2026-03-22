Россиянам объяснили новые условия возврата денег за авиабилеты

С 1 марта 2026 года в России начали действовать обновленные федеральные авиационные правила, расширяющие права пассажиров. Теперь полный возврат средств возможен даже при покупке невозвратного билета в случае задержки рейса на 30 минут, изменения маршрута, болезни или смерти близкого родственника.

«Если отказ от перелета связан с действиями авиакомпании, пассажир имеет право на полный возврат средств независимо от тарифа. Даже если билет изначально был невозвратным», – поясняет эксперт онлайн-магазина путешествий Оксана Власенко.

По ее словам, при вынужденном отказе, связанном с действиями авиакомпании (отмена, значительная задержка или изменение маршрута), пассажир имеет право на полный возврат независимо от тарифа. К таким ситуациям также относятся болезнь путешественника (при подтверждении медицинской справкой) или смерть близкого родственника.

Новые правила конкретизируют случаи для возврата: задержка вылета минимум на 30 минут или перенос на более раннее время, отсутствие стыковки при едином бронировании. Кроме того, если пассажир не явился на рейс, за ним сохраняется право на обратный билет. Ранее перевозчики аннулировали все последующие сегменты перелета.

«Даже небольшие изменения в расписании могут дать право отказаться от перелета и вернуть деньги», – отметила Власенко.

При задержке рейса более чем на восемь часов днем (6:01–21:59) или более чем на шесть часов ночью (22:00–6:00) авиакомпания обязана предоставить гостиницу. Если перевозчик не выполняет свои обязательства, пассажир может самостоятельно оплатить проживание и трансфер, сохранив чеки для последующего взыскания расходов и компенсации морального вреда через суд, пишут «Известия».

