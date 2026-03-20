Как турагенты обходят блокировки в интернете

Участившиеся в последнее время блокировки Телеграма (как правило, без VPN или прокси мессенджер не работает) заставляют турагентов возвращаться к старой доброй электронной почте. Не очень удобно, долго, хотя есть и безусловные преимущества.

«Через электронку объективно надежнее вести юридически значимую переписку, но это сильно тормозящий сервис: не видно, прочел ли клиент, отвечает или нет. Все это побуждает к дополнительным действиям – позвонить, уточнить, ждать ответ. И мониторить папку “спам” заодно», – рассказывает директор турагентства RTCENTR_Путешествия (Апатиты) Оксана Антохина.

При этом «быстрое» общение с туристами по-прежнему происходит чаще всего через Телеграм, редко с помощью заблокированного уже достаточно давно WhatsApp*, а также через VK.

Ситуация с блокировками и вообще доступом в интернет сильно зависит от региона. Где-то проблем с этим меньше, а в некоторых городах все очень плохо.

«Сегодня у нас полностью заблокирован Телеграм. Некоторые клиенты стали сами писать в Мax, с этими же туристами сегодня говорили по телефону, что-то они отправляли через СМС, мы – электронной почтой. Но договоры, счета мы и ранее пересылали по e-mail», – поделилась руководитель турагентства в Пермском крае.

Впрочем, призналась еще одна наша собеседница, есть и плюс: больше стали разговаривать по телефону.

Сложности со связью и в Краснодарском крае.

«У нас в VK стало активнее, но и на Max пишут очень многие. Через мессенджер мы только фото и видео номеров и расчеты отправляем. Все документы, QR-код для оплаты – строго по электронной почте», – рассказала гендиректор компании «ЦОК Наш Юг» Ирина Дуцова.

По словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, выбор электронной почты абсолютно верное с юридической точки зрения решение.

«Что-либо обсуждать с туристами – про бассейн, номера, меню в ресторанах и так далее – можно в любом мессенджере, закон этого не запрещает. Однако сбор персональных данных может осуществляться только на той платформе, сервера которой находятся на территории России. То есть это какие-то CRM-сервисы или электронная почта, причем обязательно российская», – прокомментировала юрист.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.