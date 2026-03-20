Женщины рассказали, как обезопасить себя от домогательств в путешествиях

Путешественницы признались в страхе поездок по миру из-за домогательств и раскрыли способы обезопасить себя. Об этом сообщает ITIJ.

© Lenta.ru

Согласно данным исследования, 51 процент женщин не чувствуют себя в безопасности в путешествиях. Многие из них даже предпочитают не ездить никуда в одиночку, чтобы избежать неприятного опыта. Те же, кто все-таки решается поехать, используют определенные лайфхаки, чтобы защититься.

К примеру, они чаще мужчин покупают туристическую страховку, носят с собой распечатанные проездные документы, планируют поездки так, чтобы прибыть на место в светлое время суток. Некоторые также избегают определенных действий, чтобы не привлекать лишнее внимание.

Российская блогерша, которая часто путешествует в одиночку, рассказала, как не быть похищенной, в своих соцсетях. В первую очередь автор видео посоветовала подписчицам, собравшимся в одиночный отпуск, записать все местные номера экстренной помощи: полиции, скорой, посольства своей страны, горячей линии для женщин.