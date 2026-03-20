В России вступили в силу новые правила заселения и бронирования в отелях

С начала марта 2026 года в работе российских средств размещения произошли существенные изменения. Одним из ключевых нововведений стала отмена понятия «негарантированное бронирование». Представители Роспотребнадзора пояснили, что теперь отели обязаны сохранять забронированный номер в течение полных суток — до расчетного часа дня, следующего за днем заезда. Аннулировать бронь без согласия клиента в этот период запрещено.

Обновился и порядок возврата средств при отмене поездки. Если гость вовремя уведомил администрацию об отказе, ему обязаны вернуть предоплату в полном объеме. В случае неявки без предупреждения отель имеет право удержать плату, но строго в размере стоимости одних суток проживания. Условия отмены теперь должны быть четко прописаны на сайтах гостиниц и информационных стендах.

Процедура регистрации стала гибче за счет расширения перечня документов. Поселиться в номер теперь можно не только по внутреннему или заграничному паспорту, но и по водительскому удостоверению, временному удостоверению личности или через биометрическую идентификацию в приложении «Госуслуги».

Изменения затронули и бытовой комфорт постояльцев. Из списка гарантированных бесплатных услуг официально исключили подачу кипятка. При этом в перечень обязательного сервиса добавили предоставление медицинского тонометра по требованию гостя.