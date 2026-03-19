Как летать на Мальдивы из России без хабов Ближнего Востока

После эскалации ситуации на Ближнем Востоке сразу несколько главных транзитных аэропортов, через которые туристы летали из Москвы в Мале, оказались заблокированы. Билеты через аэропорты арабских стран в продаже есть, но покупать их опасно – рейсы по-прежнему отменяют или переносят. «ТурДом» проверил, какие перевозчики предлагают самые удобные и выгодные перелеты на Мальдивы.

Поиск вылетов в Мале из Москвы в целом труда не составляет. Например, на 25 марта самый дешевый билет предлагают «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) – улететь туда через Баку можно за 22 тыс. руб. Пересадка в аэропорту Гейдара Алиева займет почти 21 час, а общее время в пути – 1 день 7 часов. За 31 тыс. такой же маршрут можно преодолеть за 20 часов 15 минут. AZAL предлагает несколько вылетов в Мале на март по приемлемым ценам, которые варьируются от 22 до 115 тыс. руб.

А вот с перелетом обратно уже сложнее, здесь число вылетов ограничено пятью датами, а цены на билеты начинаются от 79 тыс. Поскольку в расписании указаны рейсы только на март, единственный приемлемый вариант, чтобы успеть отдохнуть хотя бы неделю, будет стоить 189 тыс. руб.

Еще один вариант добраться до Мальдив – вылет из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) «Аэрофлотом» и оттуда авиакомпанией SriLankan Airlines до Мале, но такой рейс будет вдвое дороже, чем предлагают «азербайджанцы». Например, 26 марта полет обойдется в 62 тыс. руб. Обратный билет с таким же маршрутом на март и апрель найти не удалось.

У китайских авиаперевозчиков вариантов больше, но и цены выше. Перелет Москва – Мале с пересадками в Шанхае и Чэнду предлагают две авиакомпании. Например, вылет в Мале из Москвы от China Eastern Airlines на 30 марта обойдется минимум в 109 тыс., обратный на 7 апреля стоит от 108. У Sichuan Airlines есть вылет в Мале на 1 апреля, за билет придется отдать 58 тыс. руб. Обратный билет на 11 апреля стоит 112 тыс. руб.

Самые удобные и относительно недорогие билеты из Москвы в Мале и обратно предлагает «Аэрофлот». Это прямые рейсы, а значит, не придется тратить деньги и время на пересадку. Например, перелет с 6 по 14 апреля обойдется в 91 тыс. руб.

Реальную конкуренцию таким ценам могут составить только арабские авиакомпании. Например, на те же даты (с 6 по 14 апреля) Etihad предлагает билеты за 58 тыс. руб. Пересадка будет в Абу-Даби займет 13 часов при перелете туда и 14 на обратной дороге. Но, повторимся, пока летать через Ближний Восток небезопасно.