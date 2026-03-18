Когда не стоит ехать на море на поезде

Туристам, планирующим этим летом поездки на Черноморское побережье на поездах, стоит учитывать график заезда и выезда смен из детских лагерей. Как правило, этот процесс происходит организовано на ж/д-транспорте. И в даты, когда сотни и даже тысячи ребят направляются из центра России на юг и обратно, приобрести билеты проблематично, так как большая часть провозных емкостей занята.

Тему активно обсуждают в соцсетях, посвященных ж/д-путешествиям, где делятся графиками. Первая волна намечена на 29–31 мая и 1 июня. В эти даты, скорее всего, будет трудно купить места в сторону Черного моря. Следующий поток планируется 20–23 июня – в этот период будет вывоз первой смены и заезд 2-й.

Также лучше не планировать поездки на 13–16 июля, 5–8 августа. А заключительный выезд из лагерей выпадает на последнюю неделю августа – 28–29 августа. В это время и без того сложно найти свободную полку с юга.

Авторы группы «Поезда уедут к морю и в далекие края» проанализировали ситуацию на примере заезда первой смены. По их оценкам, меньшее количество билетов в откр ытой продаже ощущалось в поездах №12, 109,152, 156, 217 следующих по маршруту Москва – Анапа, а также №44 Москва – Адлер и №126 Москва – Новороссийск. Из Северной столицы отмечались сложности с №35 и №99 Санкт-Петербург – Адлер, №121 Санкт-Петербург – Новороссийск, №277 Санкт-Петербург – Анапа. В некоторых составах сокращение доступных для покупки билетов наблюдалось все 4 дня, в других – в отдельные даты.

Напомним, что продажи стартуют за 90 дней до отправления.

Ранее TourDom.ru писал, что у пассажиров есть лишь несколько минут на то, чтобы успеть купить нужные места в южных поездах.