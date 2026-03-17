Россиян предупредили о сезонных схемах обмана перед отпусками и каникулами

С началом сезона отпусков и школьных каникул мошенники активизируются и придумывают новые способы отъема денег у населения, об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, одна из самых распространенных схем связана с продажей путевок. Неизвестные создают поддельные сайты турагентств, детских лагерей и санаториев, предлагают поездки по заниженной цене и просят внести предоплату. После перевода денег они исчезают. «ТурДом» уже писал о случае, когда жительница Орска потеряла 50 тыс. руб. во время покупки тура во Вьетнам.

Кроме того, злоумышленники начали использовать поддельные QR-коды, которые размещают на самокатах и велосипедах. Переход по таким ссылкам может привести к потере личных данных или денег.

Еще один сценарий связан с предложениями подработки. При «оформлении» человека просят предоставить персональные данные, внести аванс или оформить рассрочку. В некоторых случаях жертву могут вовлечь в противоправные действия.

Также аферисты представляются сотрудниками образовательных учреждений и предлагают проверить результаты экзаменов или подтвердить данные о поступлении. В процессе они пытаются получить коды из СМС или доступ к аккаунтам.

В МВД рекомендуют не переводить деньги и не передавать личные данные неизвестным, а также проверять информацию только через официальные источники.