Какой отель выбрать в Нячанге: тревел-блогеры поделились лайфхаками

Путешественники из Приморья Грушины составили гид по отелям Нячанга и рассказали, как найти идеальное жилье на вьетнамском курорте. В своем обзоре они охватили варианты от недорогих городских гостиниц до премиальных комплексов с собственными пляжами.

«Нячанг – курорт городского типа. Один большой пляж – общественный и находится через дорогу от отелей, кафе и всей инфраструктуры. Все отели в Нячанге (в пределах города) будут на второй линии. И, как нам показалось, все они довольно неплохие – даже скромные 2-3* будут очень даже ничего», – написала Юлия в своем блоге.

По ее словам, отели непосредственно в Нячанге довольно похожи и различаются в основном уровнем сервиса. Завтраки даже в скромных гостиницах достойные, а в 4–5* они настолько плотные, что можно обойтись без обеда.

Практически во всех городских отелях Нячанга есть бассейны (часто на крышах), однако привычной для курортного отдыха территории с зеленью и пальмами там нет – это типичные гостиницы городского типа.

Сами блогеры остановились в отеле Xavia 4*, расположенном в километре от центра в нескольких шагах от практически безлюдного пляжа. За 10 ночей они заплатили не больше 25 тысяч рублей, причем им бесплатно улучшили номер до сьюта с панорамными окнами и видом на море. По их словам, это размещение превзошло ожидания.

Размещение на первой линии путешественники советуют искать за пределами курорта – например, в Камрани с отелями турецких сетей и системой «все включено». Также они рекомендуют отель Amiana севернее города с привозным мальдивским песком и красивым пляжем (в отличие от соседних Alibu и Boma).

Еще один вариант – Paradise на пляже Зоклет в часе езды от Нячанга: там уединенная атмосфера и лазурная вода. Из городских отелей в центре высокие рейтинги у Sunrise, Regalia Gold, Vinpearl Luxury, Gran Melia, Galina и Diamond Bay.