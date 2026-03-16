Турагентство не выплатило компенсацию туристу и теперь заплатит в 10 раз больше

Житель Великого Новгорода смог отсудить у турагентства компенсацию за неудачно организованный отпуск. Причиной разбирательства стала замена отеля, в результате которой стоимость тура существенно снизилась, однако разницу в цене туристу возвращать отказались.

Как следует из материалов дела, Олег О. заключил с ООО «Нашитревел» договор о реализации турпродукта. Стоимость тура в турецкую Аланью составила 108,9 тыс. руб. Однако за день до вылета турагент сообщил новгородцу, что размещение в ранее подтвержденном отеле невозможно, и в срочном порядке предложил альтернативу.

Олег на замену согласился, благо она оказалась дешевле. Был заключен новый договор с тем же номером, но с другим местом проживания и другой суммой – 85,4 тыс. руб. При этом разница в цене (23,5 тыс. руб.), по мнению туриста, подлежала возврату, однако компания добровольно возвращать деньги отказалась, проигнорировав досудебную претензию. После этого Олег О. направил исковое заявление в Новгородский районный суд.

В ходе заседания установили, что факты заключения договора и оплаты тура подтверждены документально, первоначальное обязательство не было исполнено, и отдыхающему пришлось согласиться на замену отеля на другой, менее дорогой вариант. Поскольку ответчик не смог предоставить доказательств обратного, суд счел требования новгородца обоснованными и постановил расторгнуть договор на реализацию турпродукта. Турагентство должно вернуть Олегу О. разницу в стоимости туров – 23,5 тыс. руб., выплатить 108,9 тыс. руб. неустойки, 68,7 тыс. руб. штрафа и 5 тыс. руб. компенсации морального вреда – всего более 200 тыс. руб.

ООО «Нашитревел» может оспорить решение в течение месяца в апелляционной инстанции. Реакция TourDom.ru направила запрос в турагентство с предложением изложить собственную позицию.

