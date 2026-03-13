Пассажир отсудил у авиакомпании компенсацию за разбитый в самолете ноутбук

Свердловский областной суд обязал авиакомпанию «Уральские авиалинии» выплатить пассажиру компенсацию за ремонт ноутбука, который был разбит во время полета из Екатеринбурга в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в августе 2024 года. Когда экипаж разрешил пользоваться электронными устройствами, пассажир разложил ноутбук на откидном столике, чтобы поработать. Однако сидевший впереди человек внезапно откинул спинку кресла. В результате экран устройства оказался «зажат между столиком и выступающим элементом кресла (крючком для одежды)». Дисплей треснул и перестал работать. Бортпроводники составили акт о случившемся.

В Сочи мужчина был вынужден арендовать ноутбук на 5 дней, потратив на это 5 тыс. руб. Вернувшись в Екатеринбург, он обратился в сервисный центр. Замена дисплейного модуля обошлась ему в 67,8 тыс. руб., еще 700 руб. – стоимость диагностики.

Пассажир направил претензию авиакомпании, однако она не была удовлетворена. После этого свердловчанин подал иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга, потребовав возместить расходы на ремонт и диагностику, убытки за аренду ноутбука, а также взыскать неустойку и штраф по закону о защите прав потребителей.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, посчитав, что истец сам проявил неосторожность, используя технику в такой ситуации.

Однако апелляционная инстанция пришла к иному выводу. Судебная коллегия по гражданским делам установила, что вина за повреждение имущества лежит на обеих сторонах. Согласно положениям Воздушного кодекса РФ, перевозчик несет ответственность за повреждение ручной клади, однако пассажир также должен проявлять разумную осмотрительность.

В итоге суд взыскал с авиакомпании половину стоимости ремонта ноутбука – 33 900 руб., а также половину расходов на диагностику. Кроме того, за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя перевозчик выплатит неустойку в размере 5 тыс. руб. и штраф – 10 тыс. руб. В остальной части решение первой инстанции оставлено без изменения.