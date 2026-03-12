Кто быстрее всех выдает шенгенские визы россиянам

Перед сезоном отпусков у туристов, собирающихся летом в Европу, традиционный вопрос – где проще и быстрее получить шенгенскую визу. Как показывает практика последних дней, французскую можно сделать за пару недель. Правда, для этого подавать документы нужно в Санкт-Петербурге.

«Заявление приняли 25 февраля, оно поступило в консульство 2 марта, и сегодня появилась корзинка», – рассказала одна из соискательниц.

В целом, отмечают туристы, процесс рассмотрения у французов занимает от 10 до 45 дней. Но тем, кто только собирается идти в визовый центр, нужно понимать, что оформить разрешение на въезд к первой половине лета они вряд ли успеют: уже разобраны практически все места на подачу документов даже на май. Сегодня еще можно было «урвать» более дорогие прайм-слоты на последний месяц весны, но они тоже пользовались спросом.

Заявляющиеся на итальянский шенген места на май еще только ждут: их пока не выкладывали. Те, кто уже сдал документы, отмечают, что срок рассмотрения обычно составляет от 1 до 2 месяцев, но тех, кто подавался в последние дни, предупреждают, что дело может затянуться и на 90 дней.

Испанскую визу реально дождаться быстрее:

«20 февраля подача в Москве. Сегодня в 9 утра позвонил курьер и уже через 5 минут передал паспорт», – рассказывают путешественники.

Аналогичные сообщения поступают из Санкт-Петербурга. Испания, кстати, все еще не распределила все слоты даже на вторую половину марта. Причина старая: проблемы с сайтом – большинство соискателей «зависает» на этапе выбора времени и дальше пройти не может.

В целом те, кто уже получил разрешение на въезд в эти три страны, отмечают, что сейчас визы выдают, как правило, однократные и строго под даты поездки. Разве что французы дают небольшой коридор сверх заявленного туристом периода. Мультивариант получат лишь отправляющиеся в круизы, и то если маршрут подразумевает несколько заходов на территорию Шенгенской зоны.