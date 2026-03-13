Турэксперт Елена Боровая рассказала, как выгодно спланировать поездку на майские праздники.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что для краткосрочных поездок лучше ориентироваться на внутренние направления, причём менее очевидные.

В качестве примера Боровая привела Красноярск, Екатеринбург, Пермь, Тюмень и Тобольск. По её словам, там можно спокойно провести время по более доступной цене.

«Отдельно стоит отметить Москву и Санкт-Петербург. Многие не учитывают, что на майские праздники столичные гостиницы часто предлагают более выгодные тарифы из-за снижения деловой активности», — сказала эксперт.

Как считает Боровая, если турист планирует более продолжительный отпуск, то можно рассмотреть международные направления, прежде всего страны Юго-Восточной Азии. Среди них — Таиланд, Вьетнам и Индонезия.

