Туристы отсудили 190 тысяч рублей за отравление на отдыхе

В октябре 2023 года бабушка и внучка из Екатеринбурга купили тур в египетский отель, полис оформили в компании «Ингосстрах». На четвертый день у младшей из женщин, как называет истиц пресс-служба Свердловского областного суда, появились симптомы отравления: высокая температура, рвота и диарея. Она обратилась в сервисный центр страховщика, где зарегистрировали заявление, однако оперативной помощи не получила. В это время бабушка 1947 года рождения, беспокоясь за внучку, сама почувствовала себя плохо от волнения – у нее подскочило давление.

В итоге отдыхающие самостоятельно обратились к врачу в отеле. Медик рекомендовал срочно ехать в клинику в Хургаду за 40 км. Там женщинам оказали неотложную помощь. Все медицинские документы и чеки они передали страховщику.

По возвращении домой внучка была вынуждена продолжить лечение, открыть больничный лист. Также женщины обратились с претензией к СПАО «Ингосстрах» и получили ответ, что им не была оперативно организована медицинская помощь из-за технической ошибки. Туристами принесли извинения.

Однако женщин это не устроило – они подали иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Причем в качестве ответчиков упомянули не только страховую компанию, но и турагента с туроператором. Они потребовали вернуть стоимость путевок в 140 тыс., а еще компенсировать моральный вред по 300 тыс. каждой и судебные расходы. Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответственность за ненадлежащее качество услуг, в частности питание в отеле, несет туроператор. С него взыскали компенсацию морального вреда по 70 тыс. руб. каждой, штрафы по 10 тыс. руб. и 15 тыс. руб. расходов на представителя.

Туроператор подал апелляцию, однако Свердловский областной суд оставил решение без изменений. В судебном определении отмечается, что выводы подтверждаются медицинскими документами, выданными в Египте и в России, показаниями истцов и признанием факта страхового случая.

Что интересно, самостоятельное обращение в клинику в итоге не привело к серьезным расходам для клиентов. Подробности сообщили журналисту TourDom.ru в страховой компании:

«Вся необходимая медицинская помощь была оказана по полису, расходы в клинике были гарантированы. Клиенты ничего не оплачивали, за исключением франшизы».

В «Ингосстрахе» также пояснили, что при регистрации обращения был зафиксирован технический сбой в чат-боте сервисного центра, в связи с чем регистрация проходила с небольшой задержкой. В компании подчеркнули, что подобные ситуации возникают крайне редко и обычно связаны не с человеческим фактором, а с техническими ошибками. В этом случае отдыхающему необходимо было повторно связаться с сервисным центром по истечении времени ожидания, которое озвучил оператор, или самостоятельно вызвать скорую помощь, если ситуация критическая.