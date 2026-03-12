Россиянка раскрыла секреты экономии на отдыхе от сотрудников отелей

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина раскрыла секреты экономии на отдыхе от сотрудников отелей. Рекомендациями она поделилась в своем личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Так, например, от одного работника она узнала, что самые дорогие комнаты остаются свободными до последнего дня.

«Поэтому если отель не заполнен, на ресепшене могут спокойно переселить гостя в номер лучше», — пишет автор блога.

Кроме того, Лисейкина рекомендовала бронировать напрямую. По ее словам, гостиница всегда знает, через какой сайт или приложение гость платит за услугу. Если это делается через ее администраторов, нередко клиентов радуют скидкой или другими выгодными предложениями.

«Отелю выгоднее прямое бронирование, потому что не нужно платить комиссию агрегатору», — добавила она.

Также она рекомендовала просить на ресепшене заселять в номер, который расположен дальше от лифта или лестницы. По ее словам, они часто одинаковой категории, но при этом гостям не мешают посторонние звуки и другие постояльцы.

«В некоторых зданиях угловые комнаты имеют чуть большую площадь, но продаются по той же категории», — добавила Лисейкина.

Помимо этого, она посоветовала туристам обращаться в новые гостиницы.

«В первые месяцы работы отели стараются быстрее набрать отзывы», — написала тревел-блогерша.

Ранее россиянка провела отпуск во Франции и раскрыла способы сэкономить. Так, чтобы сэкономить на проживании, следует бронировать отели без завтраков и на окраинах, отметила она.