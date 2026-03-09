Первый за почти девять суток пассажирский рейс прибудет из Дохи в Москву 9 марта

Рейс Доха - Москва приземлится в российской столице в 18:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Шереметьево. Отмечается, что самолет компании Qatar Airways вылетел из международного аэропорта Хамад в Катаре в 10:19. Это будет первый за почти девять суток пассажирский рейс, который прибудет в Москву из Катара. Утром 9 марта эту информацию подтвердили в посольстве России в Катаре. Как сообщили в диппредставительстве, при формировании списка пассажиров авиакомпания отдала приоритет семьям с детьми, пожилым людям, а также тем, кто нуждается в срочной медицинской помощи. Кроме того, на попадание в список могут рассчитывать пассажиры, которым не удалось покинуть Доху 28 февраля. Также в посольстве РФ сообщили, что в настоящее время прорабатывают выезд российских туристов и пассажиров круизных лайнеров из Катара через Саудовскую Аравию. Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.