Как уложить вещи в ручную кладь по методу «судоку»

Россиянам раскрыли необычный способ упаковки вещей в ручную кладь по методу «судоку» — эта техника позволит составить 27 образов из небольшого гардероба. Соответствующий ролик с разъяснениями разместила пользовательница @ksusha.talks в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора видео, нужно разложить вещи в три ряда по три колонки — каждый ряд и столбец должны содержать один низ, один верхний слой, один нижний слой.

«Сфотографируйте, что у вас получилось, чтобы в путешествии у вас была схема из 27 образов», — посоветовала россиянка.

Она объяснила, что вещи можно миксовать между собой по горизонтали, вертикали и диагонали. Важно, чтобы все предметы в выбранном гардеробе хорошо сочетались между собой.

Ранее турагент нашла способ не помять одежду в чемодане во время долгого путешествия с помощью правильной упаковки. В коротком видео эксперт сняла процесс складывания одежды в чемодан перед поездкой.