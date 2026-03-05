Что должна покрывать туристическая страховка

Отправляясь в путешествие, страховку многие оформляют только в случае крайней необходимости: когда она нужна для получения визы или уже включена в турпакет. А между тем страховка так же важна, как и билеты или бронь отеля. Ее наличие может не только сберечь деньги, но и устранить множество стрессовых ситуаций, когда что-то идет не по плану. Важно заранее понимать, какие риски покрываются договором, чтобы выбрать полис, соответствующий маршруту и стилю отдыха. На что обратить внимание перед приобретением страховки, «Вечерняя Москва» спросила у тревел-эксперта Тариела Гажиенко.

Медицинское покрытие и экстренная эвакуация

По словам специалиста, основная функция туристической страховки — покрытие медицинских расходов за рубежом, и это включает не только амбулаторную помощь, но и стационарное лечение.

«Полис должен четко указывать лимиты на медицинские услуги, покрытие лекарств и визитов к врачам, а также условия для оплаты дорогостоящих процедур. Один из самых важных пунктов — организация и оплата экстренной медицинской эвакуации до ближайшего подходящего медицинского учреждения либо репатриации на родину. При выборе полиса обратите внимание на условия вызова службы помощи и на наличие круглосуточной службы поддержки», — рассказал Гажиенко.

Особое значение имеет покрытие при острых стоматологических проблемах, неприятных травмах и аллергических реакциях, которые могут помешать поездке, отметил эксперт.

«Некоторые страховые программы включают дополнительные услуги, например доставку медикаментов. Если у путешественника есть хронические заболевания, важно заранее выяснить, покрывает ли полис обострения существующих состояний и при каких условиях. Наконец, учитывайте пандемические риски и ограничения, поскольку не все договоры автоматически покрывают болезни, связанные с инфекциями нового типа», — добавил собеседник «ВМ».

Отмена и прерывание поездки

Отмена поездки и возможность прервать ее досрочно — еще одна категория расходов, которые могут серьезно повлиять на бюджет путешествия, подчеркнул тревел-эксперт:

«Страховка может компенсировать невозвратные траты за билеты и брони в случае непредвиденных событий. Например, заболевание за несколько дней до отъезда или смерть близкого родственника. Уточняйте список причин, при которых страховщик признает отмену оправданной, так как стандартный набор может не включать всех возможных форс-мажоров. Важно знать сроки уведомления страховой компании и пакет документов, необходимый для оформления выплаты».

Прерывание поездки и необходимость возвращения домой раньше срока также покрываются не всегда одинаково, поэтому стоит проверить условия компенсации несостоявшихся услуг и расходов на экстренное возвращение, уточнил специалист.

Багаж и личные вещи

Потеря, кража или повреждение багажа — частая причина обращения к страховщику, и соответствующая часть полиса должна покрывать подобные случаи, заверил собеседник «ВМ»:

«Обратите внимание на лимит возмещения за единицу вещи и общий лимит по сумме, потому что дорогостоящая техника, украшения или спортивный инвентарь могут потребовать отдельного декларирования. Важна также опция компенсации за задержку выдачи багажа, когда страховщик оплачивает экстренные покупки необходимых вещей при ожидании потерявшегося багажа. Для ускорения выплат сохраняйте все чеки, заявления в полицию, которые обычно являются обязательными документами при подаче иска».

Если планируется активный отдых с высоким риском механических повреждений имущества, рассмотрите дополнительные опции, расширяющие возмещение для специфического снаряжения, посоветовал Гажиенко:

«Помните, что страховой случай не наступает автоматически. Важно оперативно уведомить компанию и собрать подтверждающие материалы».

Гражданская ответственность

Страхование гражданской ответственности покрывает ущерб, причиненный третьим лицам в ходе пребывания за границей, и это особенно актуально при аренде жилья или автомобиля, сообщил эксперт:

«Такой полис поможет оплатить иски за причинение вреда имуществу, и судебные издержки, и компенсации пострадавшим, что часто обходится значительно дешевле, чем самостоятельное решение вопроса. При аренде автомобиля проверьте, не перекрывается ли страховка арендодателя полисом путешественника, чтобы избежать дыр в покрытии или, наоборот, излишних расходов. Не помешает убедиться, что в контракте нет ограничений по видам деятельности, касающихся, например, аренды мототранспорта или участия в организованных экскурсиях».

Дополнительные риски и полезные опции

Помимо базовых рисков, многие полисы предлагают дополнительные опции, которые пригодятся в специфических условиях путешествия, например при занятиях экстремальными видами спорта или длительных экспедициях.

«Если вы едете кататься на лыжах, заниматься дайвингом или отправляетесь в трекинг в удаленные районы, убедитесь, что эти активности включены в покрытие либо доступны как дополнительный модуль. Полисы могут также предусматривать защиту при задержках рейсов, отказе перевозчика или банкротстве туроператора. И эти пункты иногда оказываются самыми полезными при массовых отменах. Наличие круглосуточной службы поддержки с многоязычной линией также значительно облегчает решение вопросов вне рабочего времени», — заключил Гажиенко.

