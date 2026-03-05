Туристам объяснили, как перевести деньги из России в ОАЭ

Генеральное консульство РФ в Дубае разъяснило туристам, как перевести деньги из России в ОАЭ после того, как на горячую линию дипмиссии стали поступать многочисленные обращения от туристов. У них заканчиваются деньги, а российские банковские карты там не работают. Как пояснили в генконсульстве, можно использовать приложение «Мой МТС». Там надо перейти в раздел «Деньги», найти пункт «Переводы за рубеж», указать ОАЭ, выбрать валюту AED и пункт выдачи наличных. Перевод можно сделать с карты любого российского банка, утверждают в дипмиссии. Получить наличные можно в 43 пунктах в Дубае, Абу-Даби, Шардже, Аджмане и Рас-эль-Хайме, в том числе в аэропортах.

Кроме того, в том же приложении доступны бесплатные переводы на банковские карты в Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Оман и Кувейт. В ближайшее время для этих направлений также планируется запуск услуги выдачи наличных. Причем авторизация в сервисе возможна с номером любого оператора связи, а не только МТС.

Также получить дирхамы можно в ряде офисов местных компаний на территории ОАЭ. По отзывам пользователей, переводы удаются не всегда, но это одна из возможных альтернатив.