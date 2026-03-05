«Аэрофлот» начал наказывать неулыбчивых стюардесс

«Аэрофлот» начал наказывать бортпроводников за отсутствие «эталонной улыбки». Об этом сообщает телеграм-канал «Пристегните ремни» со ссылкой на инсайд от сотрудников авиакомпании.

© tourdom.ru

Так, у нацпера появился новый критерий оценки стюардесс на рейсах – «улыбка». Вместо него раньше была «работа в команде».

Внутренний информационный бюллетень авиакомпании устанавливает, что для получения максимальной оценки бортпроводники теперь должны демонстрировать «эталонную улыбку» при общении с пассажирами. Кроме того, нужно поддерживать зрительный контакт и говорить теплым, доброжелательным тоном.

При этом отмечается, что высокая оценка по параметру «имидж» возможна только в случае, если сотрудник также получил максимальные баллы по критериям «улыбка» и «сервис».

Источник утверждает, что на практике отсутствие очень хорошего настроения уже стало причиной массового снижения оценок сотрудникам. Это, по его словам, может приводить к лишению премий и другим санкциям, включая назначение менее удобных рейсов – коротких или ночных.

Дело в том, что «Аэрофлот» планирует сократить около 20% бортпроводников. Но предпочтительнее, чтобы сотрудники сами ушли, без увольнений по инициативе авиакомпании. Снижение выплат и некомфортные графики могут их к этому подтолкнуть. Как и еще одно нововведение – часть сотрудников переводят с постоянных на срочные трудовые договоры – от 6 месяцев до 5 лет.